Ægtepar fra Lunderskov overtager Drabæks Mølle: Vi vil passe på byens vartegn

- Vi skal holde nogle møder med Lunderskov Nybyg, der skal stå for byggeriet. Her skal vi snakke om, hvad der helt præcist skal ske, siger Michael Hjort.

Den gamle gård på ejendommen er saneringsmoden. Planen er derfor at rive bygningen ned og i stedet bygge en privatbolig til ægteparret. Den gamle gård er nemlig ikke blevet vedligeholdt, derfor er det lettest at bygge nyt. Resten af ejendommen skal bevares og sættes i stand, for der er mange muligheder for, hvad den kan bruges til.

Parret selv flytter ind på ejendommen. De deler købet op i to dele, en privatbolig og en forretningsinvestering. Planen er at opgradere møllen og passe på bygningerne og området omkring møllen.

- Vi bor selv i Lunderskov, og Drabæks Mølle er byens vartegn. At den er gået i forfald, synes vi er rigtig synd. Så vi køber den for shine den op, men selvfølgelig også fordi vi har råd til det, siger Michael Hjort.

Idéer for fremtiden

Den tidligere ejer af møllen var den svenske fødevarekoncern Lantmännen Cerealia A/S, der de seneste ti år har brugt ejendommen til kurser, fester og events, men også til at præsentere deres produkter for kunder. Michael og Tinna Hjort holder fast i idéen om at bruge lokalerne til events. - Vi vil fortsætte med at udleje og bruge lokalerne til kurser, fester og koncerter. Vi vil nok kalde det et eventhus, siger Michael Hjort.

Han arbejder som speditør og hustruen som logistikassistent i virksomheden Nordic Transport Group A/S.

Med den gamle mølle går deres tanker blandt andet hen mod, at lave et lokalhistorisk museum om Drabæks Mølle, Kolding ådal og Lunderskov by. Da lokalerne er store, kan de dog også sagtens bruges til andre ting. Det kan være alt fra en gourmetrestaurant, en tandlæge, eller andre liberale erhverv. Lokalerne kan huse flere ting, men her er ægteparret dog stadig i idéfasen.

Projektet med renovering og genopbygning løber over de næste to til tre år.