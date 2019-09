Tirsdag skal en 24-årig århusianer for Retten i Kolding tiltalt for at have stjålet en 30 kilo tung Kay Bojesen-abe fra Trapholt i december. Den 24-årige er ifølge et anklageskrift også tiltalt for andre forbrydelser.

Kolding: Hvorfor stjal en 24-årig mand angiveligt en stor Kay Bojesen-abe fra kunstmuseet Trapholt i starten af december sidste år? Hvad skulle han bruge den til, og - måske mest interessant - hvordan stjæler man et 30 kilo tungt kunstværk fra et overvåget kunstmuseum? Det får vi sandsynligvis svar på, når den 24-årige tirsdag skal for Retten i Kolding, hvor han er tiltalt for at have stjålet Kay Bojesen-aben samt en Kay Bojesen-gyngehest og en PH-lampe. Indbruddet er ifølge anklageskriftet mod den 24-årige, der stammer fra Højbjerg ved Århus, sket mellem den 9. december klokken 16 og dagen efter klokken 13. Aben har ifølge anklageskriftet en værdi af 100.000 kroner, mens PH-lampen er 54.995 kroner værd. Gyngehesten vurderes i anklageskriftet til at være cirka 4000 kroner værd, hvilket betyder, at den 24-årige århusianer slap af sted med tyvekoster til en samlet værdi af lige under 159.000 kroner. Trapholt kunne i maj meddele, at aben, der er ejet af en privatperson, var blevet fundet efter det, som politiet beskrev som et "hæderligt stykke politiarbejde". Aben er ikke længere udstillet på Trapholt.

Kunsttyveri på Trapholt Trapholt meddelte i starten af januar, at aben var blevet stjålet. Ved samme lejlighed offentliggjorde museet også, at Marco Evaristtis værk Rolexgate også var blevet stjålet.

Den 24-årige er ikke tiltalt for at have stjålet Rolexgate, som i øvrigt blev stjålet en helt anden dag end aben, nemlig 1. januar 2019 kort efter midnat.

Politiet oplyste i maj til JydskeVestkysten, at jagten på Rolexgate er indstillet. Det vides altså ikke, hvad der er sket med Rolexgate.

Rolexgate fra 2006 er lavet af guld fra jødiske tænder, der blev fjernet fra ofre for Holocaust. Evaristti kom i besiddelse af tandguldet under en rejse i 2006 i Østrig.

Tyveri for halv million Ifølge anklageskriftet er Trapholt-tyveriet ikke det eneste tyveri, som den 24-årige har begået. Han har nemlig også været på spil på sin hjemmebane. Århusianeren er således også tiltalt for et omfattende indbrud i en villa i et villakvarter i Højbjerg. Her stjal han blandt andet en Mercedes til en værdi af cirka 225.000 kroner, lige som han fra samme villa også skulle have stjålet tøj, en iPhone, en iMac-computer, smykker ure designmøbler og designlamper. I alt stjal han ved den lejlighed for 583.748 kroner, fremgår det af anklageskriftet. I det omtalte anklageskrift er den 24-årige også tiltalt for hæleri, da han har været i besiddelse af blandt andet en Georg Jensen Marguerit-broche, et sæt nummerplader, seks armbåndsure, tre sølvskeer og diverse smykker. Sagen mod den 24-årige starter tirsdag, hvor der også falder dom.