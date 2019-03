2. klasse-elever giver forældre en kæmpe opsang: Vi er trætte af, at I sidder så meget med jeres mobiltelefon

Eleverne i 2. klasse på Fynslundskolen i Jordrup har lavet et opråb til deres og andre børns forældre om, at de bør lægge mobiltelefonen fra sig noget oftere. De er trætte af fraværende forældre.

- Jeg spurgte børnene, om de ville være med til at gøre noget ved det, for det kan virke bedre, når det kommer fra børnene, end at vi fra skolen kommer med en løftet pegefinger, siger Hanne Holm Johansen, der håber, at børnenes opråb kan skabe debat blandt forældre og ikke mindst give dem noget at tænke over.

Det blev det håndfaste resultat af en snak, eleverne i 2. klasse på Fynslundskolen i Jordrup havde for nylig. Eleverne kom sammen med deres lærer til at snakke om folk, der sidder med næsen nede i en mobiltelefonskærm, og det viste sig hurtigt, at stort set alle eleverne i klassen jævnligt eller ofte oplever, at deres forældre er mentalt fraværende, fordi al deres opmærksomhed er rettet mod deres mobiltelefon.

I opråbet fra 2. klasse på Fynslundskolen fortæller eleverne deres forældre, at de er "trætte, lede og kede af, at I ofte er fraværende på grund af, at I har gang i jeres telefon".Eleverne har lavet en liste over, hvornår forældrene bør lægge deres telefon fra sig. I listen står der følgende: 1. Når vi spiser 2. Når jeg kommer hjem fra skole og en time frem 3. Når jeg laver lektier 4. Når vi ser film/tv i fællesskab 5. Når jeg læser lektier 6. Lige efter aftensmaden

Det er trist

Lucas Nielsen, Alberte Thomsen og Smilla Hindbo fra 2. klasse på Fynslundskolen er glade for, at de og deres klassekammerater har lavet opråbet til forældrene, og de håber ligesom deres lærer, at forældrene vil tænke meget nøje over beskeden fra børnene.

De tre elever forklarer, at det næsten er alle børn i klassen, der oplever, at deres forældrene for tit er fraværende, fordi de har mere travlt med at se på deres mobiltelefon. Det kan for eksempel være, når familien spiser, når de ser film sammen, og når alle lige er kommet hjem fra skole og arbejde.

- Næsten alle i klassen synes, at det er rigtig irriterende, for det går ud over fællesskabet i familien, mener Alberte, og hun bliver suppleret af Lucas:

- Men det er trist, at det er hele klassen, der mærker det.

For Smilla er det ikke en stor overraskelse, at mange børn synes, deres forældre sidder for meget med snuden i deres telefon.

- Jeg vidste godt, at det ikke kun var mig, der har det sådan. For når jeg er hjemme og lege med nogen, sidder deres forældre også tit med en telefon, fortæller hun.