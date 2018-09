1000 elever stod klar med flag: Koldings største skole vinkede til Obama

Samtlige elever på Lyshøjskolen stod klar foran skolen for at hilse på Barack Obama, da han passerede skolen på sin vej fra hotellet til Syddansk Universitet.

Kolding: Forventningerne var helt i top hos både små og store elever, da Koldings største folkeskole fredag formiddag udkommanderede alle skolens 1026 elever til at vinke og hilse på USA's tidligere præsident Barack Obama.

Torsdag aften stod det klar for skolens leder, Anders Svendsen, at Obama allerede torsdag indlogerede sig på det nærliggende Hotel Koldingfjord, og her kunne han godt regne ud, at Obama og hans følge formentlig ville køre lige forbi Lyshøjskolen fredag formiddag på sin vej fra hotellet og ned til SDU i midtbyen.

Derfor sørgede han fredag morgen for, at der i lyntempo blev købt et arsenal af danske og amerikanske flag, lærerne blev orienteret, og i ti-frikvarteret fik eleverne at vide, at en del af formiddagens undervisning ville blive afløst af en vinkeseance foran skolen ud mod Lyshøj Allé.

- Det optimale er, at han stopper og hilser på eleverne, det næste er, at han ruller vinduet ned og vinker og sænker farten, sagde Anders Svendsen lidt før, kortegen af motorcykelbetjente og store, sorte biler nærmede sig.

Han og eleverne måtte dog sande, at Obama hverken hilste eller stak hovedet ud og vinkede til dem. I stedet gik det med lyntempo forbi den lange række af elever udstyret med flag.

- Jeg håber da, at han føler sig velkommen, når har ser det her, og at han bliver imponeret, siger Anders Svendsen, der havde bedt alle lærere om efterfølgende at snakke med deres klasser om Obama - også de yngste elever.

- Det er jo en kæmpe begivenhed i Kolding Kommune, siger han.