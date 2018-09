Toårig mistede far i ulykke: Nu samler betjente fra hele landet ind til hende

- Vores dræbte kollegas kone har ønsket, at pengene skal gå til barnet og bidrage med noget positivt til hendes opvækst - måske et efterskoleophold, når den tid kommer, fortæller Ole Madsen, der er politiassistent og formand for Thin Blue Lines Denmark, der står bag indsamlingen.

- Pengene kan ikke erstatte deres tab, men være med til at hjælpe dem videre, skriver foreningen på sin Facebook-side "Thin Blue Line Denmark", hvor der også står et Mobilepay-nummer, der kan bruges til at støtte indsamlingen, der løber frem til 27. september.

Deres liv blev forandret for altid, da deres far og ægtemand fredag 7. september satte sig ind på passagersædet i en sort Mercedes for at passe sit arbejde som politiassistent ved Østjyllands Politi. Få øjeblikke senere blev han nemlig dræbt i en voldsom trafikulykke på motorvejen i det nordlige Randers. Bag rattet sad en ung kollega, som slap med livet i behold.

Randers: Et sted i Randers sidder der en lille pige, som aldrig mere får sin far at se. Og en kvinde, der alt for tidligt er blevet enke.

- Familien en glad og rørt over, at der er nogen, der tænker på dem. Og vores dræbte kollegas kone har ønsket, at pengene skal gå til barnet og bidrage med noget positivt til hendes opvækst - måske et efterskoleophold, når den tid kommer, fortæller han.

- Jeg må indrømme, at jeg blev chokeret over at finde ud af, hvor mange der gik rundt og havde det rigtig skidt. Så sammen med nogle andre stiftede jeg foreningen Thin Blue Line Denmark, der arbejder for at gøre opmærksom på problemet med, at rigtig mange politiveteraner landet over går rundt og har det skidt, uden de får tilbudt den nødvendige hjælp.

Alle arbejder gratis

Siden foreningen blev stiftet i 2016, har der været holdt flere arrangementer for netop politiveteraner.

- Der findes ingen statistik over, hvor mange tilskadekomne politiveteraner, der er i Danmark. Men vi taler mange hundreder. Det er dem, der er vores primære målgruppe og dem, vi forsøger at lave løbende aktiviteter for, så de føler, at de bliver anerkendt for den indsats, de har gjort for landet, forklarer Ole Madsen.

For nylig begyndte foreningen at tilbyde både civile borgere, politiansatte og virksomheder et medlemskab mod et mindre, årligt kontingent. Håbet er, at antallet af medlemmer på sigt vil blive så højt, at pengene fra kontingenterne ikke blot kan bruges på arrangementer for politiveteraner, men også kan uddeles til sårede politifolk, der har brug for økonomisk støtte - eksempelvis til genoptræning eller hjælpemidler, der kan få hverdagen til at hænge bedre sammen.

Derimod får de folk, der står bag foreningen, ikke én krone for deres arbejde.

- Vi arbejder alle frivilligt ved siden af vores fuldtidsarbejde, hvor der ellers er nok er se til, skulle jeg hilse og sige. Så vi knokler rigtig mange timer, men det er det hele værd, fastslår Ole Madsen.