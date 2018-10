Pilot i krakket flyselskab står frem: Sikkerheden var under pres

Atypiske kontrakter kunne presse Primera-piloter til at flyve, når de var syge, eller der var tvivl om, hvorvidt maskinen var "fit for fight". Det fortæller Jens Anker Nielsen, som var kaptajn i det nu krakkede flyselskab Primera Air, og som overvejende fløj for Bravo Tours og Sun Tours. Han mener, der skal fokus på arbejdsforholdenes betydning for flysikkerheden.

Hvis du indenfor de seneste år har booket en rejse gennem Bravo Tours eller Sun Tours, er der stor sandsynlighed for, at du har fløjet med et Primera Air-fly. Det nu krakkede Primera Air var de to rejseselskabers primære flypartner. Men mens Bravo Tours og Sun Tours er forholdsvis velrenommerede firmaer, er det langt fra tilfældet med Primera Air, der har samme islandske ejer. Nu står en tidligere kaptajn i Primera Air frem og fortæller om ansættelsesvilkår, han mener, pressede flysikkerheden.

- Der var en høj andel af "flight-pay" i Primera, kun løn under få dages sygdom, ingen ferie, et meget lavt erfaringsniveau blandt styrmænd, kaptajner, instruktører og kabinepersonale. Der var en høj grad af skift i døgnrytme, og en stor andel besætningsmedlemmer, som pendlede langt for at komme på job. Der er mange, som har fløjet på basis af meget lidt søvn, siger 52-årige Jens Anker Nielsen fra Langø på nordfyn, der begyndte at arbejde som kaptajn for flyselskabet i marts måned.

Han har 33 års erfaring i branchen fordelt på 12 år i flyvevåbnet, 12 år som styrmand i den civile luftfart og 9 år som kaptajn. Arbejdsforholdene hos Primera er de værste, han har oplevet.

- Det er det første selskab, jeg har arbejdet for, hvor jeg ikke anbefalede folk, jeg kender, at flyve med det. Det skyldes både risikoen for konkurs, men især flysikkerheden, siger Jens Anker Nielsen.