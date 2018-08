Peter Kofod er betænkelig ved risikoen for, at vennen og partifællen i Dansk Folkeparti, Anders Vistisen, dropper ud af politik. Nu står han frem og bakker op om Vistisens ønske om et spidskandidatur til EU-valget næste år. Arkivfoto: Simon Læssøe/Ritzau Scanpix

Anders Vistisen er alt for stærkt et kort for Dansk Folkeparti til at sætte ham uden for døren, mener partiets retsordfører Peter Kofod. Han giver fuld opbakning til Vistisen, som i et interview i avisen Danmark har meldt klart ud: Gør mig til EU-spidskandidat, eller jeg stopper i politik.

Kandidatur: Sjældent, for ikke at sige aldrig, udfordrer DF-politikere partiledelsen, som Anders Vistisen gjorde i avisen Danmark i mandags med sit krav om at blive partiets spidskandidat til EU-valget næste år. Dermed stopper det ikke. Nu giver folketingsmedlem og retsordfører Peter Kofod sin partifælle og private ven 100 procent opbakning. - Anders Vistisen er en oplagt spidskandidat. Han er superdygtig og kompetent. Det så vi, da vi andre sad ovre på Christiansborg og ikke anede vores levende råd, den dag sagen om Meld og Feld raslede ned om hovederne på os. Det var partikrise med orkanstyrke, men Anders Vistisen tog opgaven på sig og kom partiet til undsætning. Det skal han ikke straffes for, det skal han belønnes for. Det vil være helt tosset at udvise ham, siger Peter Kofod. - Vistisen antyder oplevelsen af negativ særbehandling: Mens hans situation er uafklaret, er Morten Messerschmidt, hovedpersonen i sagen om Meld og Feld, blevet folketingskandidat, og Søren Espersen, der var vicepræsident i Feld, er stadig næstformand i partiet. Deler du den opfattelse? - Jeg forstår hans frustration. Søren Espersen er en dygtig næstformand, så selvfølgelig skal vi bruge ham. Morten Messerschmidt er en dygtig politiker, så selvfølgelig skal vi bruge ham. Af samme grund skal vi selvfølgelig bruge Anders Vistisen. - Det skal godt nok være et ekstremt privilegeret parti, der har politisk råd til at sige nej til folk som Morten Messerschmidt og Anders Vistisen.

Jeg gør både Anders Vistisen og partiet en tjeneste ved at bakke ham op, for han er for dygtig til ikke at være en del af Dansk Folkeparti. Peter Kofod, folketingsmedlem for Dansk Folkeparti

Medlem af hovedbestyrelsen: Jeg kan sagtens bakke op om Vistisens kandidatur Avisen Danmark har været i kontakt med flere medlemmer af Dansk Folkepartis hovedbestyrelse, og de har alle positive ord at sige om Anders Vistisen, men de vil ikke forholde sig til hans ønske om spidskandidatur ved EU-valget.



De henviser i stedet til partiets næstformand Søren Espersen.



Kun Lone Langballe har ønsket at svare på spørgsmål - og hun slår fast, at hun støtter måden, hvorpå partiet har valgt at vælge spidskandidat, men hun vil dog gerne erklære sin støtte til Vistisen:



- Hvad tænker du om Anders Vistisen?



- Han er en god og kompetent ung mand, som har gjort det rigtig godt, så jeg kan sagtens forstå, at han gerne vil fortsætte i EU.



- Hvorfor vil han være en god spidskandidat?



- Han er inde i sagerne, han er grundig og han er saglig. Det er nogle egenskaber, der er sjældne i politik.



- Hvad synes du om, at han gerne vil være spidskandidat?



- Det er jeg da glad for, at han vil være, det synes jeg er rigtig godt.



- Støtter du hans ønske om at blive spidskandidat?



- Ja, det kan jeg sagtens bakke op om.



- Kan du forstå, at han er utålmodig?



- Jeg kan godt forstå det. Jeg har ikke noget imod, at han er ude og sige det. Det viser, at han har ambitionerne.



- Blander han sig ikke i noget, han ikke skal blande sig i?



- Det er jo den unge ambitiøse politiker, der gerne vil kende sin fremtid, og jeg tænker, at der er en afklaring på vej.



- Tror du, han bliver spidskandidat?



- Jeg ved det ikke. Men jeg vil gøre mit for, at han bliver det.

- Befriende ærlig I avisen Danmark tirsdag brugte politisk kommentator Hans Engell udtrykket revolverpolitik om Vistisens fremgangsmåde. Søren Espersen sagde, at han ikke brød sig om, at Vistisen benyttede en så ultimativ og bombastisk form for udmelding. Peter Kofod ser anderledes på det: - Jeg synes ikke, Vistisens udmeldinger er revolverpolitiske eller ultimative. Jeg synes, det var befriende at læse et interview med en politiker, der bare var ... ærlig. Anders Vistisen sagde tingene, som de er. - Vistisen undrede sig over, at partiledelsen endnu ikke har sat navn på den kommende spidskandidat. Har du en forklaring? - Nej, det har jeg ikke. Og jeg forstår det ikke. Anders Vistisen er for dygtig til, at partiet kan sige nej til ham. Bliver han vores spidskandidat, er jeg klar til at turnere rundt og bakke ham op i valgkampen.

Trussel eller kendsgerning - Søren Espersen har forklaret, at det er normal procedure først at sætte kandidatlisten knap et halvt år før EU-valget. Har han en pointe? - I så fald synes jeg, vi skal vende tilbage til den normalprocedure, der gjaldt, da Morten Messerschmidt og Mogens Camre i sin tid blev spidskandidater. Som omtalt i avisen Danmark tirsdag blev Messerschmidts kandidatur meddelt på Folkemødet et år før EU-valget. - Uanset praksis: Skal man kunne true sig til en topposition i politik? - Jeg synes ikke, at han truer. Han fremlægger blot en kendsgerning: Han har gjort op med sig selv, at kan han ikke blive spidskandidat, ønsker han ikke at fortsætte i politik. Han mener det tydeligvis, og så er det fair at gå planken ud og give det til kende.

Venner kommer man til undsætning - Risikerer Anders Vistisen ikke blot at ødelægge sine egne fremtidsmuligheder? - Det ved jeg ikke, og det er ikke derfor, jeg bakker ham op. Jeg rejser mig bare for en ven siden 14-15-års alderen. Hvis ikke man kommer venner i knibe til undsætning, ved jeg ikke, hvornår man skal gøre det. - Gør du ikke også dig selv sårbar, hvad angår din politiske karriere, når du markerer din støtte til Vistisen så umisforståelig? - Det ved jeg så heller ikke. En gang imellem må man kæmpe for dem, man godt kan lide, når de har brug for det, og Anders Vistisen fortjener et skulderklap. Jeg synes, jeg gør både Anders Vistisen og partiet en tjeneste ved at bakke ham op, for han er for dygtig til ikke at være en del af Dansk Folkeparti.