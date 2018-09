En 46-årig mand fra Hobro er mandag blevet dømt skyldig i en lang række overgreb, forsøg herpå samt blufærdighedskrænkelse af drenge under 15 år. Det er langt fra første gang, at manden er blevet dømt, og det udløste mandag en forvaringsdom. Manden har dog valgt at anke dommen til landsretten. Arkivfoto: Jonas Brønd Nielsen

46-årige Flemming Lauritzen fra Hobro blev ved Retten i Kolding mandag dømt til forvaring efter at være blevet dømt skyldig i adskillige forhold af sædelighedsforbrydelser mod mindreårige.

Fredericia/Kolding: Seks gange er den 46-årige Flemming Lauritzen blevet dømt for overgreb mod mindreårige drenge. Ved Retten i Kolding blev den sjette gang udløseren, der sender ham til afsoning af en af lovens strengeste straffe - nemlig forvaring. Årligt gives den dom kun cirka fire gange her i landet.

Pædofilisagen og dommen 46-årige Flemming Lauritzen fra Hobro er blevet kendt skyldig i flere sædelighedsforbrydelser.Han har blandt andet haft fuldbyrdet samleje med en dreng under 15 år fra Randers, samt planlagt at have samleje med en mindreårig dreng fra Fredericia. Dette blev dog aldrig til noget.



Flemming Lauritzen blev desuden dømt for adskillige tilfælde af blufærdighedskrænkelse, samt besiddelse af i alt 24 børnepornografiske billeder og 80 videoer med samme indhold.



Det er sjette gang, Flemming Lauritzen dømmes for seksuel omgang med mindreårige. Første dom stammer fra 1996. Siden da har han modtaget domme i 1999, 2006, 2010 og 2011. Senest dom udløste en fængselsstraf på to år og seks måneder.



I flere år har Flemming Lauritzen ikke haft fast bopæl. Han har boet lidt i sin campingvogn og ellers sovet i sit levebrød - lastbilen. I tiden op til anholdelsen i maj sidste år, kørte Flemming Lauritzen som lastbilchauffør. Han har ikke gennemført nogen anden uddannelse.



Flemming Lauritzen stammer fra Hobro, men har relationer til blandt andet Randers.



Det har især været på siden Omegle.com, at Flemming Lauritzen har fundet de unge drenge. Her har han lokket med penge og lovning om scootere, hvorefter han har kunnet få dem over på blandt andet Facebook, Skype og sms.



Flemming Lauritzen er blevet mentalundersøgt i forbindelse med anholdelsen, som skete på en campingplads i Middelfart. Undersøgelsen erklærer ham egnet til fængselsstraf, men beskriver endvidere den nu dømte pædofile som værende "umoden, ansvarsfralæggende og med manglende empatisk forståelse".



Anklageren kaldte Flemming Lauritzen "skruppelløs" i sin procedure. Blandt andet for - sammen med drengen fra Randers - at have opfundet en fiktiv søn til Flemming Lauritzen, som drengen fra Randers skulle besøge. Det var hvert fald den historie, drengen og Flemming Lauritzen selv gav drengens mor flere gange.



Flemming Lauritzen ankede dommen til landsretten. Han blev desuden dømt til at betale 55.000 kroner plus renter i erstatning til nogle af drengene.

Skyldig i det meste Flemming Lauritzen blev mandag kendt skyldig i fem forhold af overgreb samt forsøg herpå, blufærdighedskrænkelse og andet seksuelt forhold end samleje. I det sjette forhold blev han blandt andet frikendt for voldtægt af et barn under 12 år - en 11-årig dreng fra Vestjylland. Dog blev han kendt skyldig i blufærdighedskrænkelse af drengen. Et andet af forholdene gjaldt besiddelse af børneporno. Mandag morgen kunne seks nævninge og tre dommere afsløre, at de havde valgt at kende Flemming Lauritzen skyldig, og efterfølgende fik både anklager Anna Holm Christensen og forsvarer Niels-Erik Kallmeyer mulighed for at procedere for, hvor hård en straf, de hver især mente, Flemming Lauritzen skulle have. Anklageren gik efter forvaring, mens forsvareren mente, at tre års fængsel ville være rimeligt.

Umoden og uempatisk Anklageren kunne i proceduren blandt andet løfte sløret for den mentalundersøgelse, der blev lavet på den nu pædofildømte mand. Den afslørede blandt andet, at han er normalbegravet, dog præget af "umodenhed og manglende empatisk forståelse". Retslægerådet anbefaler i en rapport - sammenholdt med det faktum, at Flemming Lauritzen tidligere er dømt fem gange for lignende forhold - at han idømmes forvaring. Simpelthen fordi, han er "til væsentlig fare for andres liv". Det kom desuden frem under de personlige forhold, at Flemming Lauritzen er opvokset i en familie med to søskende. Han har hverken kontakt til dem eller faderen, og sådan har det været i flere år. Moderen døde i 2012. I forbindelse med tidligere domme for sædelighedsforbrydelser har Flemming Lauritzen modtaget psykiatrisk behandling i form af samtaleforløb, dog uden synlig effekt.

11 mod en Den første dom, Flemming Lauritzen modtog, var i 1996 - for seksuel omgang med et barn under 15 år. Siden har han fået domme i 1999, 2006, 2010 og 2011. Alle sammen for seksuel omgang med drenge under 15 år. Den eneste dom i 2011 udløste en straf på to år og seks måneder. Det faktum, at den seneste straf - på nær den, han har fået mandag - ligger syv år tilbage, mente forsvareren i sin procedure, var en formildende omstændighed. Generelt mente Niels-Erik Kallmeyer ikke, at overgrebene i denne omgang var så grove, at man kunne tale for en forvaringsdom. Og da det ene forhold - mod en dreng fra Randers - ifølge forsvareren var et kærestelignende forhold, kunne det ikke udløse mere end seks måneder, mente han. Samlet talte han for en straf, der maksimalt kunne lyde på tre år. Omkring middag - efter godt 30 minutters votering - kunne dommer Hanne Rasmussen fortælle, at 11 ud af 12 stemmer talte for at dømme den 46-årige Flemming Lauritzen til forvaring. Kun en enkelt stemme pegede mod en tidsbegrænset fængselsstraf. Derudover blev han dømt til at betale i alt 55.000 kroner i erstatning - plus renter - 50.000 kroner til den nu 16-årige dreng fra Randers samt 5000 kroner til en 11-årige fra Vestjylland.

Ankede dommen Flemming Lauritzen valgte - i samråd med sin advokat - at anke byrettens dom til landsretten. Han ankede forhold et til frifindelse. Det er det forhold, hvor han er dømt for at have til hensigt at have sex med en da 14-årig dreng fra Fredericia samt have blufærdighedskrænket drengen. Desuden ankede han forvaringsdommen og går i stedet efter en tidsbestemt fængselsstraf. Den ankesag vil formentlig komme for Vestre Landsret i Kolding til november. Her skal hele sagen sandsynligvis gå om.