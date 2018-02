Michelinguiden giver travle borde på restauranterne

En michelinstjerne låser op for en strøm af gæster. Mandag forventes Fyn at blive en del af det fine selskab.

Der kan skrues op for budgettet, når michelinstjernen kommer i hus.

Den franske hæder, der tildeles gourmetrestauranter med råvarer, håndværk og personlighed i top, giver nemlig en stigning i omsætningen på godt 25 procent. Det viser en undersøgelse fra branchegruppen Horesta.

Ofte vokser interessen så hurtigt, at restauranternes hjemmesider går ned under den massive trafik fra potentielle gæster.

Det skal restauranter, der kandiderer til en plads i guiden, være klar til, når stjernespændingen udløses mandag aften på Københavns Rådhus. Her præsenteres årets udgave af guiden.

Michelin har givet flere og flere stjerner til Danmark, og som en følge er antallet af madglade turister steget.

- Det er en stor mængde, der kommer til Danmark hver dag udelukkende for at spise. De kommer for at prøve de bedste steder, og dem er der nok af, siger Bent Christensen, der er redaktør for Den danske Spiseguide. Han spiser selv ude 150-200 gange om året.

Turistorganisationerne forsøger også at markedsføre Danmark med det voksende antal stjerner til den danske kokkekunst. Det fortæller Sebastian Zenker, forsker i branding af byer og lande ved Copenhagen Business School.

- Michelinrestauranterne spiller en vigtig rolle, fordi de er meget håndgribelige historier, der hjælper med at styrke brandingtemaet om det nye nordiske køkken, som både handler om gastronomi på højt niveau og bæredygtighed, siger Sebastian Zenker.

De senere år har Michelin bredt sig ud i landet fra hovedstaden. Først med stjerner til restauranter i Aarhus og siden til resten af Jylland og Sjælland samt Bornholm og Færøerne.

I år spår anmeldere og branchefolk, at også Fyn kommer med, når den nye udgave af Michelins madguide præsenteres mandag.

- Fyn bør komme på kortet i år. Det er lidt underligt, at Fyn ikke er stjernebegunstiget. Der er i hvert fald Falsled Kro og Lieffroy, der er oplagt til en stjerne, siger Bent Christensen fra Den danske Spiseguide.

Også Mielcke & Hurtigkarl, Amass og Barr i København, Babette i Vordingborg og MeMu i Vejle ser han som kandidater til nye stjerner.