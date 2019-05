Meningsmåling: Færøerne giver et mandat til hver blok

I ny måling står det borgerlige Sambandsparti til at vinde valget på bekostning af rødt selvstyreparti.

Færøernes to store partier, der går ind for at bevare rigsfællesskabet med Danmark, vil ifølge en ny Gallup-måling vinde de to færøske mandater i Folketinget.

Vælgerundersøgelsen viser, at det borgerlige Sambandsparti, der går til valg på at udvikle og udvide samarbejdet i Rigsfællesskabet, står til at blive det største parti med knap 29 procent af stemmerne.

Den anden plads i Folketinget bibeholder det færøske Socialdemokrati, der også ønsker at bevare rigsfællesskabet mellem Færøerne, Grønland og Danmark. Partiet får i målingen lidt over 24 procent af stemmerne.

Står Gallup-undersøgelsen til troende vil de færøske mandater fordele sig med en støtte til hver sin blok i Folketinget.

Målingen er foretaget for Færøernes Radio og Fjernsyn samt nyhedsportalen Vágaportalen.

Målingen er skidt læsning for uafhængighedspartiet Tjoðveldi, der i den forgangne valgperiode har haft den ene af Færøernes to pladser i Folketinget.

Uafhængighedspartiet går ifølge undersøgelsen tilbage med 2,9 procentpoint og får 21,6 pct. af stemmerne.

Magni Arne, der har repræsenteret Uafhængighedspartiet i Folketinget i den forgangne valgperiode, mener, at konkurrence fra mindre selvstyrepartier er årsag til tilbagegangen.

Blandt andet har det lille Selvstyreparti, som står til at få 2,6 procent af stemmerne, vakt opsigt ved at erklære, at hvis partiet vinder en plads i Folketinget, skal den stå tom.

- Dertil er der blandt vælgerne i mit parti ikke den store interesse for folketingsvalget. Det kan være grunden til, at undersøgelsen viser en tendens til, at vi mister stemmer, siger Magni Arge til Ritzau.

Interessen på Færøerne for folketingsvalg er generelt ikke særlig stor. Ved seneste folketingsvalg lå stemmeprocenten på 65,6 pct.

Langt højere er stemmeprocenten, når det gælder valg til det færøske parlament Lagtinget. Ved valget i september 2015 stemte 88,8 procent af stemmeberettigede færinger.

Færøernes statsminister, Aksel V. Johannesen, fra det færøske Socialdemokrati, har meddelt, at der afholdes valg til Lagtinget 31. august. Da har hans regeringskoalition siddet i fire år.

Gallupundersøgelsen er foretaget fra 18. til 21. juni. 543 personer har deltaget, og usikkerheden er 3,4 procent.