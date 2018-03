Dræbt i tågeulykke: Bilister tog billeder og lagde dem på Facebook

Folk delte billeder af trafikdræbte på Facebook. Politiet forsøgte at stoppe delingen, men det kræver digital dannelse, siger ekspert til DR Syd.

Det er formiddag mandag den 12. marts 2018, og siden morgenstunden har Syd- og Sønderjylland været indhyllet i en tæt tåge. I Tinglev er 70-årige Asmus Jessen ved at gøre lygterne rene på sin firehjulstrækker og trailer. Sammen med sin ven skal han ud til familiens sommerhus i Grønninghoved, og han overvejer at tage landevejen. Men da tågen ser ud til at være lettet, vælger de to gamle venner at køre ud på den sønderjyske motorvej. Her er tågen i mellemtiden vendt tilbage, og ifølge politiet kan bilisterne kun se 60 til 100 meter frem. Mellem afkørsel 66 Christiansfeld og 67 Haderslev N stopper trafikken, og de to mænd må holde stille bag en lastbil.Pludselig kommer endnu en lastbil kørende bagfra og maser firehjulstrækkeren ind under den foran. Asmus Jessen og hans gamle ven bliver dræbt på stedet. Flere køretøjer er involveret i ulykken, og motorvejen bliver spærret i begge retninger, så redningsmandskab kan komme frem og behandle de kvæstede. Imens er trafikken gået i stå, og flere bilister stiger ud med mobiltelefonen i hånden og tager billeder helt tæt på ulykken. Billeder, som de deler på Facebook, herunder ét af den totalskadede firehjulstrækker klemt mellem to lastbiler. På det tidspunkt er familierne til Asmus Jessen og hans ven endnu ikke underrettet.

Flere grunde At bilister tager billeder af ulykker og deler dem på de sociale medier er der flere årsager til. Det fortæller Jacob Brøndum Pedersen, der er medstifter af Center for Digital Dannelse til DR Syd. - Den ene årsag kan være, at man vil yde en service, hvis det sker i lokalområdet. Så informerer man sit netværk på Facebook om, at der er sket en ulykke. Den anden årsag er den naturlige nysgerrighed, som folk har, siger han.Jacob Brøndum Pedersen understreger, at udviklingen har ændret sig i takt med udbredelsen af de sociale medier og en mere brugervenlig teknologi. Og med erfaringerne må næste led i udviklingen være den digitale dannelse, mener han. - Det kræver en digital modenhed at navigere på de sociale medier. For én ting er, at det er blevet nemt og brugervenligt. Det næste er, at folk skal tage stilling til, hvad de lægger op, og hvad de ikke lægger op. Digital dannelse og net-etik kræver en kognitiv tankegang, og det er næste skridt, siger han.