DF-gruppeformand: Jeg vil være EU-spidskandidat eller intet

- Jeg har valgt, at jeg går efter at blive spidskandidat til parlamentet. Det er over et år siden, at jeg meddelte det til partiet. For mig er det den eneste position, der er relevant, siger Anders Vistisen.

Han taler om, hvordan han planlægger en karriere i politik på langt sigt, men at den også kan vise sig at slutte, før den rigtigt nåede at komme i gang.

Anders Vistisen ved godt, hvad han vil: Han vil være spidskandidat for Dansk Folkeparti til EU-valget i maj. Det siger han nu højt for første gang til avisen Danmark, der møder ham til et sommerinterview i hans lille rækkehus i den vestlige udkant af Herning.

Anders Vistisen er havnet i et limbo. Mens Morten Messerschmidt, den tidligere gruppeformand for DF i EU, har fået fri bane til at stille op til Folketinget, sidder den nuværende gruppeformand Vistisen tilbage og venter på at få afklaret sin politiske fremtid.

Jeg er partimand og holdspiller, så jeg kommer ikke til at smække med døren og melde mig ud i vrede, men jeg kommer til at konkludere stille og roligt, at jeg skal bruge min hverdag på noget andet end politik.

2012: Dansk Folkepartis daværende gruppeformand Morten Messerschmidt tager initiativ til at danne de europæiske parti Meld, der skal samle de EU-skeptiske partier i et europæisk parti. Kort efter bliver også fonden Feld stiftet, der har til formål at støtte politiske debat i Europa. 13. oktober 2015: EU-parlamentsmedlem Rikke Karlsson melder sig ud af DF, fordi hun ikke kan få indsigt i Meld og Felds regnskaber. Oktober 2015: En rapport kommer frem, hvor EU-parlamentet kritiserer Meld og Feld for at have brugt EU-midler "skødesløst og overdrevent". Morten Messerschmidt kalder det regnskabstekniske fejl. Slutningen af 2015: Meld og Feld bliver lukket, og en efterforskning fra antisvindelenheden Olaf bliver sat i gang. Maj 2016: EU-Parlamentets præsidium beslutter, at Meld og Feld skal betale 2,9 mio. kr. tilbage til EU. Det vurderes at pengene er gået direkte til DF og ikke til europæisk, politisk debat. Dansk Folkeparti anerkender de 1,6 mio. kr., men vil ikke tilbagebetale de resterende 1,3 mio. kr. August 2016: Rikke Karlsson politianmelder Morten Messerschmidt for identitetstyveri, fordi hun mener, at han har meldt hende ind i bestyrelsen for Meld uden hendes vidende. Kort efter trækker Morten Messerschmidt sig som gruppeformand, og Anders Vistisen overtager posten. Oktober 2016: Ekstra Bladet afslører, at DF's næstformand Søren Espersen i 2012 blev vicepræsident i Feld. Kort efter bliver Morten Messerschmidt smidt ud af DF's ledelse, hvorefter han sygemelder sig efter et ildebefindende. Juni 2017: Morten Messerschmidt vender tilbage til sin plads i parlamentet. Marts 2018: Morter Messerschmidt kundgør, at han stiller op til Folketinget. Juni 2018: EU's antisvindelenhed Olaf siger, at Morten Messerschmidt ikke bidrager tilstrækkeligt til sagens opklaring, men ikke noget om, hvornår efterforskningen ventes at nå enden.

Smækker ikke med døren

Det er Dansk Folkepartis misbrug af EU-midler i forbindelse med Meld/Feld-sagen, der hænger som en skygge. EU's antisvindel-enhed er stadig i gang med efterforskningen, og ingen ved, hvornår de er færdige. Heller ikke Anders Vistisen - men han har ingen forventninger om, at det sker inden EU-valget. Og meldingen fra partitoppen er, at de ønsker en afklaring, inden de vil stille en spidskandidat op, der er omfattet af undersøgelsen.

- I Dansk Folkeparti er det hovedbestyrelsen, der beslutter, hvem der skal være spidskandidat, så jeg må vente at se, om de vejer mig og finder mig for let. Det er et grundvilkår i politik, at ens karriere pludselig kan være slut. Når først man har spillet i superligaen, er det bare ikke særligt interessant at komme ned i første division igen. Så er det måske bedre at finde sig noget andet. Jeg er partimand og holdspiller, så jeg kommer ikke til at smække med døren og melde mig ud i vrede, men jeg kommer til at konkludere stille og roligt, at jeg skal bruge min hverdag på noget andet end politik, siger Anders Vistisen.

Han er dog ikke bange for at fortælle sin partiledelse, at han ikke kan se logikken.

- Jeg forstår ikke, hvorfor det skal kædes sammen med Meld og Feld. Jeg har noteret mig, at partiet stoler på, at der ikke er foregået noget kriminelt. Det var mig, de satte til at gå det hele igennem, da det brød løs i efteråret 2016, og Morten Messerschmidt meldte sig syg. Vi kan se, at Morten stiller op til Folketinget, og en række af de andre i partiet, der også var involveret, har heller ikke noget uafklaret omkring deres situation.

- De andre i partiet?

- Der har været folk i partiapparatet, der har været en del af ... hvad skal man sige ... af den måde, vi har søgt ind til Meld og Feld på. Søren Espersen (næstformand i DF, red.) har jo osse været medlem af bestyrelsen i Feld. Det at blive gruppeformand og tage ansvaret udadtil var jo ikke noget, jeg greb ud efter. Det ikke var noget, jeg som udgangspunkt fik noget ud af, siger Anders Vistisen.