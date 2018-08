Carl Holst stopper i politik: Jeg fortryder ingenting

Carl Holst har besluttet ikke at genopstille til næste folketingsvalg. Han vil have mere tid til familien. Og så kan han i dag se det positive i, at han for tre år siden endte i en mediestorm. Foto: Martin Ravn

En politisk karriere rinder ud. Carl Holst har besluttet ikke at genopstille ved det kommende folketingsvalg. Han vil have mere tid til familien, men fortryder ingenting. Og så kan han i dag også se positivt på den mediestorm, der førte til hans fald som forsvarsminister.

Stop: Det er først, da jeg stiger ud af bilen foran Carl Holsts villa i Rødding, at jeg bemærker, hvad der står på kølerhjelmen. Jeg er kørende i en af redaktionens biler, der er pakket ind i reklamefilm. Med store bogstaver står der: Carl Holst skal svare på møgsager. Et eksempel på en avisforside for snart tre år siden. Interview: I det samme kommer Carl Holst ud af huset for at byde velkommen. Panden er våd, skjorten fugtig og smilet stort efter en løbetur med hunden Vigga. Han lader ikke til at bemærke teksten på bilen, han har noget andet i tankerne. Han vil gerne fortælle, hvorfor han har besluttet sig for at stoppe i politik og ikke genopstille til Folketinget. - Jeg vil gerne have et liv, hvor jeg har en bedre balance mellem arbejdsliv, familieliv og venskaber, starter Carl Holst. Vi har sat os ved spisebordet i stuen. Bag ham hænger et stort maleri af netop familien. Konen Lone og børnene Maja, Mads og Magnus. Det er en 40 års fødselsdagsgave fortæller han. Har du manglet den balance? - Jeg fortryder ingenting. Jeg har været fuldt ud bevist om mine valg. Jeg kan bare konstatere, at når man tager et valg, så tager man også et fravalg, og nu vælger jeg noget andet til, et liv uden for det offentlige og det politiske, fortæller Carl Holst og understreger, at han har tænkt sig at blive siddende folketingsperioden ud.

Carl Holst Alder: 48 år.



Født: Rødding.



Forældre: Tidligere folketingsmedlem Peter Holst (V) og pædagog Sanne Holst.



Civilstand. Gift med Lone Holst, der sammen har datteren Maja og sønnerne Mads og Magnus.



Uddannelse: Folkeskolelærer.



Politisk: Tidligere formand for Venstres Ungdom, amtsborgmester i Sønderjyllands amt, formand for Region Syddanmark og forsvarsminister. Nuværende medlem af Folketinget.

"Mads, kan du bekræfte det?" Søger man på Carl Holsts navn på Google handler fem ud af otte søgeresultater om de sager, der førte til hans afgang som forsvarsminister. Politik er ikke retfærdig, og skal måske heller ikke være det, men det er alligevel slående. Carl Holst var amtsborgmester og regionsrådsformand i sammenlagt 15 år. Han var minister i tre måneder. Når Carl Holst taler om sagerne, kan man mærke, at de tænder en gnist. Han føler sig uretfærdigt behandlet. Men han har besluttet at se det positive i det negative. - Jeg var i en situation, hvor jeg ikke havde det godt, indleder Carl Holst, men han når ikke længere, inden hans ældste søn Mads kommer ind i køkkenet. - Mads kan du bekræftede det? At jeg ikke havde det godt efter mine sager? - Ja, det kan du tro, at jeg kan, kommer det tørt fra sønnen. Mads Holst forsvinder ud af køkkenet igen, og faren fortsætter, hvor han slap nu smittet af sønnens noget mere alvorlige mine. - Det var ubehageligt og forfærdeligt, men forudsætningen for at vurdere, om man har det godt, er, at man har oplevet ikke at have det godt. Og tro mig, jeg har en fantastisk vurdering af, at jeg har det godt. Så du ville ikke have været det foruden i dag? - Helt der er jeg nok ikke, men jeg er der i dag, at jeg kan se, at det, jeg var igennem, har ført noget positivt med sig. Hvis du ikke havde haft dine møgsager, tror du så, at vi havde siddet her i dag? - Det tør jeg ikke sige. Men jeg kan være bange for, at jeg i en alder af 65 havde tænkt, arh Carl, burde du ikke havde prøvet noget andet?

Kaffe med Ester Larsen Det er svært for Carl Holst at svare på, hvornår han præcis besluttede sig for, at han ikke længere vil være politiker. Det kom ikke som en åbenbaring, det var en beslutning, der stille og roligt tog form. Men særligt en begivenhed står stærkt i hukommelsen. Vi skal tilbage til julen 2015. Carl Holst havde taget orlov for at komme væk fra mediestormen og gik i stedet hjemme i parcelhuset i Rødding og prøvede at finde ro. En dag ringede telefonen, det var den tidligere venstreminister Ester Larsen, der var i den anden ende. Hun var på vej til Rødding Højskole for at holde foredrag og ville høre, om Carl Holst gav en kop kaffe bagefter. Det gjorde han og med tilhørende julekringle. - Vi sad i stuen, og så sagde hun: Carl; der må være et eller andet projekt, du i den travle hverdag ikke har haft tid til, men som du kunne gå i gang med nu. En kano eller et eller andet, der skal bygges. Der må for pokker være et eller andet? - Der slog det mig: Har jeg alligevel haft så mange år, hvor jeg har haft så travlt, at jeg helt har glemt, hvad det egentlig er, jeg har lyst til. Du kunne ikke svare? - Det kom ikke som skidt fra en spædekalv, hvor jeg sagde: Du har fuldstændig ret, i morgen bygger jeg en udestue. Så gik der to dage, og så fik jeg fat i litteraturkanonen, og så læste jeg bøgerne fra ende til anden, fordi jeg kom i tanke om, det havde jeg egentlig altid haft lyst til. - Når man sidder på tigerens ryg, glemmer man måske, hvad det hele liv drejer sig om, fordi man lige har et møde i morgen, man har lige et eller andet i weekenden.

Konge i en lorteby Det var en overraskelse, da Carl Holst for tre år siden valgte at bytte livet i regionalpolitik ud med Folketinget. Mens andre brugte kommuner og regioner som et springbræt til en landspolitisk karriere, insisterede Carl Holst på, at han ikke havde ambitioner i den retning. Hellere være konge i en lorteby end en lort i en kongeby, som han formulerede det uden skelen til, at det kunne være et ordvalg, baglandet i Rødding og omegn meget let kunne få galt i halsen. - Det var jo fordi, at jeg blev mødt af den der: Hvorfor vil du ikke være på Christiansborg? Og der er jo nogle, der har den opfattelse, at politik kun er Christiansborg, men de tager fejl. Der er progressive udvalgsformænd i kommuner og regioner, der har større politisk realindflydelse, end nogle menige folketingsmedlemmer har, fortæller Carl Holst. Skulle du så ikke have lyttet lidt mere til dig selv? - Det gjorde jeg jo, det var jo derfor, jeg blev så længe i regionalpolitik. Men du skiftede. Nogle vil sige, at profetien gik i opfyldelse, du var en konge, men endte som det modsatte, da du skiftede til landspolitik? - Det synes jeg ikke. Jeg har været kirkeordfører, indenrigsordfører og socialordfører. Der er mange folketingsmedlemmer, der ikke oplever at sidde med i så mange forhandlinger, som jeg har været med i. Undervurderede du skiftet fra regionalpolitik til landspolitik? - Jeg ved faktisk ikke, om jeg undervurderede det. Jeg kan ærgrer mig over, at jeg som minister ikke fik en chance for at være politiker. Så jeg nåede jo aldrig at vise, hvad jeg kunne. Var du ikke selv skyld i, at du ikke fik chancen? - Jeg sad med en følelse af, at det er lidt ligegyldigt, hvor stor sagen var, så kunne medierne bare beslutte at gøre den stor. Vi gør det til en stor sag, at han har fået sprogundervisning, uden at spørge: Er der andre, der har fået sprogundervisning? Det var det, jeg blev ramt af.

"Jeg er ikke bitter" I det hele taget er det vigtigt for Carl Holst, at interviewet ikke kommer til at handle om, at han er bitter. Det er han ikke, bliver han ved med at understrege. Historien skal være, at han forlader politik, fordi han vil, ikke fordi han er en slagen mand. Hvorfor er det så vigtigt for dig? - Fordi jeg er lidt optaget af, at jeg gør det her, fordi det er det, jeg har lyst til. Men tager du ikke bare konsekvensen, før vælgerne gør? - Ja se, det får vi aldrig afklaret. Når det så er sagt, så har jeg før oplevet at blive dømt ude. Men jeg er da sikker på, at jeg ville have en sværere valgkamp, hvis jeg genopstillede, svarer Carl Holst med henvisning til de ridser, hans sager har givet og den ikke ubetydelige detalje, at venstrekollegaen Ulla Tørnæs er blevet opstillet i Esbjerg Bykreds, der er nabokreds til Carl Holsts Esbjerg Omegnskreds, og at hun ville kunne gøre indhug i hans personlige stemmetal. Er du er bange for vælgernes dom? - Nej, dem der er bange for vælgernes dom, skal ikke gå ind i politik. Men jeg fornemmer faktisk ikke mindst i mit bagland, at tiden har arbejdet godt for mig, fortæller Carl Holst velvidende, at det er et postulat, der aldrig vil kunne efterprøves. Irriterer det dig, at folk kan tænke, at du stikker halen mellem benene? - Hvis det gjorde det, så var jeg jo som menneske kun politik, og så kommer man aldrig af tigerens ryg.