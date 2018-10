På Syddansk Universitet i Odense er et lille hold forskere i gang med at udvikle en creme mod resistente bakterier. Og den magiske ingrediens er cannabis. Det slår nemlig resistente bakterier ihjel.

Forskning: Kan cannabis virkelig bekæmpe resistente bakterier? Ja, det er der noget, der tyder på.

Janne Kudsk Klitgaard er forsker ved Klinisk Institut og Institut for Biokemi og Molekylær Biologi på Syddansk Universitet i Odense, og hun har længe arbejdet med at finde løsninger på problemer med antibiotikaresistens i bakterier - primært i stafylokokker. Her har hun blandt andet kigget på hjælpestoffer, hvor man tager et kendt antibiotikum og blander med et såkaldt hjælpestof for at se, om det sammen kan slå resistente bakterier ihjel.

- Et af de stoffer, jeg er rendt på, er cannabidiol - med forkortelsen CBD - fra cannabisplanten. Det har jeg så prøvet at kombinere med nogle forskellige antibiotika, og jeg kan se, at det ganske enkelt slår resistente bakterier ihjel, fortæller Janne Klitgaard.

Hvad er CBD-stoffet helt præcist?

- Der er to hovedkomponenter i cannabisplanten, som man primært taler om; CBD og THC. THC er det, man normalt hører om, når folk ryger cannabis. Det er THC, der giver den euforiserende effekt. CBD derimod reducerer alle mulige forskellige ting, der er skidt for vores krop. Man har blandt andet indikationer på, at det kan hæmme inflammation i vores krop, man får en bedre fordøjelse og for sklerosepatienter kan det hjælpe på smertelindring, siger hun.