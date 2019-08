Voldsom brand ved Haderslev: Halm og korn gjorde det nemt for ilden

Moltrup: Fredag først på aftenen modtog Syd- og Sønderjyllands Politi en anmeldelse om brand i en lade på Møllesvinget i Moltrup ved Haderslev.

Branden var antændt i et halmlager, som derfor var fyldt med halm og korn. De store mængder tør halm gjorde det nemt for ilden at få fat.

Årsagen til branden er endnu ukendt, og politiet arbejder derfor stadig på sagen.