Vandspild koster Provas en kvart million kroner om året i strafafgift

Dronen kommer kun til at flyve mellem solnedgang og solopgang. Og kun over Haderslev og Vojens. Resten af kommunen er dækket af lokale vandværker.

Over de kommende par uger kommer dronen igen i luften over Haderslev by.

- Han siger, at han kan se forskellene nede i jorden. Det er ikke sikkert, at han kan. Men foreløbige undersøgelser viser, at han kan, fortæller kommunikationskonsulent Katrine Møller Madsen.

Derfor har Provas takket ja til et tilbud fra det lokale firma Drone Gaarden ved Nis Christian Vilain Raun. Han har tilbudt at lave nogle gratis testflyvninger.

Måler temperaturforskelle

Op til februar 2018 havde Haderslev Fjernvarme succes med at hyre et andet firma med en drone med et termisk kamera til at finde lækager i fjernvarmerørene. Men der var temperaturudsvingene også større. Princippet er næsten det samme med målingerne på vandrørene. Men præcis hvordan ...

- ... er en forretningshemmelighed, siger Drone Gaardens ejer Nis Christian Vilain Raun.

Han har tidligere fløjet med dronen omkring Haderslev. I januar fandt han en ulovlig brønd i Fredsted. Og for to uger siden fløj den på Sommerstedvej. Data fra den flyvning er stadig ved at bliver behandlet.

Hvor og hvornår, den kommer op de kommende par uger, afgør vejret. Men den vil nok blive bemærket igen.

- Du kan høre den. Den larmer som en lille helikopter i lav højde, forklarer han.

Så hvis man sover med åbne vinduer, vil det være tydeligt. Dronen er da også noget større end dem, der normalt flyver og tager fotos og video. Den er omkring én meter i diameter og cirka en halv meter høj.

Allerede om et par uger håber man i Provas på at have et bedre overblik.

- Vi har en udfordring med lækager på vores vandforsyningssystem. Vi håber, at vi kan udpege de steder, hvor der er er brud på ledningen, og at det kan benytte til at registrere ledningerne, siger projektingeniør Stafan Priyankan.