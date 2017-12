Tusindvis af døde fisk er skyllet i land i damparken

- Under Omkørselsvejen står fiskene i tætte, tætte stimer. De er spillevende og står meget tæt, nærmest side om side. Men iltindholdet i vandet er rigeligt til fisk. Jeg har taget nogle vandprøver og fisk med. Det virker som om, de døde fisk kun ligger i halvdelen af dammen. En lille teori kunne være, at nogen har smidt noget, der siger "bum" ned i sådan en stime. Men det skal være en stor stime, så jeg tror, den teori er lidt tynd.

- De har ligget i et stykke tid; mellem to og fem dage, vurderer han.

Der er så mange, at mågerne har opgivet at æde dem. Eller også holder de sig klogeligt væk.

Den mest sandsynlige forklaring er, at det er en eller anden form for udslip. Det kan være et udslip fra et overløb. Eller en borger, som har hældt kemikalier i en rist på en villavej.

- Nej, det her jeg ikke. Ikke hvor det kun er sådan nogle små fisk. Så skal det være, hvis der har været frostvejr i lang tid, og isen har lukket for ilttilførslen til en mindre dam, så de er blevet kvalt, og det har ikke været tilfældet her, konstaterer Anders Skau.

En form for udslip

Efter at have være ude og sondere rundt om Yderdammen onsdag eftermiddag, har han ikke fundet flere døde fisk.

- Jeg kan ikke se døde fisk andre steder. Den mest sandsynlige forklaring er, at det er en eller anden form for udslip. Det kan være et udslip fra et overløb. Eller en borger, som har hældt kemikalier i en rist på en villavej. Men fisk søger også væk, hvis der kommer et udslip.

Miljøvagten skal nu have sendt sine prøver ind til undersøgelse. Der kan går flere dage, før der kommer et resultat af analyserne.

Der har flere gange været tilfælde af større fiskedød i dammen og fjorden. I foråret 2008 var det for eksempel sygdom, der tog livet af en større mængde fisk.

I efteråret 2016 ramte fiskedøden den inderste del af Haderslev Fjord. Det skyldtes muligvis iltmangel.