Tre hunde blev bortført - den ene blev dræbt på motorvejen

- Jeg tror, de to andre er blevet forskrækkede og er løbet den anden vej. Jeg tør ikke tænke på, hvad der var sket, hvis de var løbet med ud på motorvejen, for de er noget større kropsmæssigt, siger hundenes ejer Kristian.

Tre af Kristians mange hunde løber søndag den 30. december om eftermiddagen ud af huset, fordi hans fireårige søn ikke lukker døren efter sig. Hundene løber over til en anden beboer i landsbyen. Den 42-årige mand har adskillige gange haft Kristians hunde løbende. Kristian har på et tidspunkt haft over 20 hunde; voksne som hvalpe. I dag har han kun otte.De tre undløbne hunde får den 42-årige gennet ind i sin lukkede trailer. Kristian ser ham køre væk; uvidende om at hundene er i traileren. JydskeVestkysten har valgt at efterkomme den 42-årige mands ønske om at være anonym, for at få så mange aspekter som muligt i sagen frem. På Facebook er der nogle voldsomme udfald mod ham på grund af episoden. En såkaldt "shitstorm". Derfor er andre personer og lokaliteter også delvist anonymiserede.

- Ja, det var så uheldigt. Jeg kan jo godt li' dyr. Jeg kan jo godt li' en hund. Jeg har ikke lyst til at slå dem ihjel. Men på et tidspunkt når man et punkt, når man har haft de hunde rendende så mange gange, så gider man bare ikke mere.

- Jeg ville køre dem ad Helvede til, for jeg gad ikke have dem rendende mere. Når man bliver gal, så bliver man gal. Så de blev kørt til Fyn og sluppet ud på en mark. Så var der en chance for, at jeg ikke havde dem rendende i min have de næste tre timer, forklarer den 42-årige mand.

Menneskeliv på spil

Han og Kristian er i dag ikke på talefod. Princess var Kristians 11-årige datters hund. De var tæt knyttet.

- Vi sidder her med en knust datter. Hun er stadig ikke over det; langt fra. Jeg tilgiver ham aldrig. Der var flere alternativer, han kunne have valgt. Det var jo ikke kun min hund. Han har sat menneskeliv på spil; bilen var totalskadet, siger Kristian.

Den 42-årige mand er blevet sigtet for hærværk, det har han erkendt.

- Jeg kan bekræfte, at vi har sigtet en mand for at have "bortført" hundene; altså vi har sigtet ham for hærværk ved at have taget hundene til sig, og transporteret dem og lukket dem ud på en motorvej ved Lillebæltsbroen, siger politikommissær Henning Markussen.

Den 42-årige kan forvente en bøde af ukendt størrelse.

- Det er sådan en lidt "særskilt" sag, det tror jeg ikke, der ligger faste takster for.