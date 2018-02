Tre ekstra dage afsat til Noah-sagen fra Sommersted

Fra på tirsdag skal et nævningeting ved retten i Sønderborg finde ud af, hvorfor Noah aldrig nåede at blive to år, og hvad der skete i hjemmet i Sommersted præcis et år tidligere, som medførte den 18. måneder gamle drengs død. Foto: Jacob Schultz

På tirsdag begynder retssagen, hvor en nu 31-årig mand er tiltalt for at have udøvet vold mod en 18-måneder gammel dreng, hvilket førte til drengens død. Sagen forventes først afsluttet midt i april.

Ikke færre end 32 vidner skal afhøres, når retssagen om en 18 måneder gammel drengs død i Sommersted ved Haderslev begynder ved retten i Sønderborg. Sagen er i offentligheden kendt som Noah-sagen. Den lille dreng døde efter en dramatisk redningsaktion, der endte med, at han med helikopter blev fløjet til Rigshospitalet i København, hvor han 20 minutter senere blev erklæret død. Den 27-årige mor og hendes familie fulgte efter i bil, og undervejs skriv den unge mor en opdatering på Facebook. For i en FB-gruppe for Sommersted og omegn var der flere borgere der undrede sig over den store redningsaktion, der var i gang ved det gule hus midt på hovedgaden. I første omgang var der tvivl om dødsårsagen, fordi drengen havde været syg i ugen op til sin død og moderen gav i sit opslag på Facebook udtryk for, at lægerne ikke havde lyttet til hende. 10 dage senere blev en 30-årig mand imidlertid anholdt, sigtet for at have forvoldt den lille drengs død. Dagen efter blev den nu 31-årige mand fremstillet i grundlovsforhør. Sigtelsen lød på manddrab, eller vold af særlig rå og brutal karakter, der havde medført så mange skader, at drengen døde som følge af indre blødninger. Efter et fem timer langt grundlovsforhør, valgte dommeren at fængsle den nu 31-årige mand i fire uger for vold med døden til følge. Lige siden er varetægtsfængslingen blevet forlænget og holdt for lukkede døre af hensyn til efterforskningen. Senest den 16. januar.

Tiltaler jf. anklageskriftet Den 31-årige er tiltalt for overtrædelse af:straffelovens paragraf 244 - vold i tre tilfælde, to gange mod den halvandet år gamle dreng og et tilfælde mod sin egen søn.straffelovens §246 jf. §245, stk. 1. - legemsangreb af særlig rå og brutal eller farlig karakter med døden til følge således, at der foreligger særdeles skærpende omstændigheder.Straffelovens §191, stk. 2 jf. stk. 1. jf. lov om euforiserende stoffer.Samt lov om euforiserende stoffer § 3 stk. 1., jf. 1. stk. 3 og § 2, stk. 4 jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1. jf. § 2 og § 3 jf. liste A og liste B, nr. 16.

Et-årsdagen for død Herefter blev det kendt, at sagen nu endelig kommer for retten, og det er lettelse for drengens mor og hendes familie, men også for den sigtedes familie. JydskeVestkysten har gennem året har haft løbende kontakt til begge familier. - Det bliver forfærdeligt at høre det hele igen, men vi kan aldrig få en værre besked, end den vi fik den dag, vi mistede ham. Vi er alle ødelagte, sagde et nærtstående familiemedlem til drengen til JydskeVestkysten, da datoen for retssagens begyndelse blev kendt. Den begynder præcist på et-årsdagen for drengens død. Familien til den sigtede ser også frem til, at sagen kommer videre. - Der er nu gået næsten et år, og ja, vi ved det bliver voldsomt, men vi håber, at sandheden kommer frem i retten, lød det samme dag fra et nærtstående familiemedlem til den sigtede.