Tømmerhandel indgår treårig aftale med tre sønderjyske kommuner

15.000 varenumre

Dennis Andreasen, der er trælastdirektør hos Davidsen i Rødekro glæder sig meget til at skulle servicere områdets kommunale lokationer. - Vi ved, det giver en øget trafik i dagligdagen med denne strategisk vigtige aftale - og med et fast varesortiment på over 15.000 varenumre, et stærkt faglært personale og områdets bedste åbningstider så føler vi os godt rustet til at tage imod kommunens ansatte, udtaler Dennis Andreasen i en pressemeddelelse.

Det glæder Dennis Andreasen, at aftalen med de tre sønderjyske kommuner er faldet på plads: - Det er med stor glæde og ydmyghed, at vi går til denne opgave. At det netop er tre sønderjyske kommuner, der viser os denne store tillid, er vi naturligvis utroligt glade for og stolte af. Vi ser derfor frem til at komme i gang med samarbejdet.