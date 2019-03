'Teddy' blev løsladt efter seks år og voldtog igen

31-årige Bjørn Nedergaard Nielsen, som nu hedder Thor Bjørn Nielsen, blev i fredags idømt forvaring samt fradømt retten til at kontakte og opholde sig sammen med børn både i det virkelige liv og på nettet. Han blev dømt for voldtægt af en 23-årig kvinde, samt for blufærdighedskrænkelse af en 14-årig pige. Han har anket dommen. Han fem tidligere domme for lignede kriminalitet mod adskillige unge kvinder og piger. Allerede i 2012 blev han idømt forvaring på ubestemt tid. Men den straf ændrede landsretten året efter til seks års fængsel.

Voldtog igen

I marts 2018 begik han nye overgreb på en 14-årig pige og en 23-årig kvinde. Tidligere har hans ofre være fra 12 til 21 år. De fleste var teenagere og mindreårige.

Men at han igen har begået nye overgreb, ryster søsteren til et af hans tidligere ofre.

- Er det rigtig! Det er jo vanvittigt. Det kunne jo være sparet, hvis man havde stadfæstet den første forvaringsdom. Nej, hvor er det vildt, er den 33-årige kvindes første reaktion.

Men efter at have sundet sig er hun egentlig ikke så overrasket.

- Det havde man frygtet, når eksperterne udtaler, at den her person ikke er egnet til at lære af sine handlinger. Han vil ikke lære noget som helst af at komme i fængsel. Selvfølgelig har man lov at håbe, at noget mirakuløst skal ske, men når man tænker på, hvordan hans forløb var ... allerede der er det jo helt uden for rækkevidde at tro på, at han skulle forbedre sig.

De første overgreb mod mindreårige begik Bjørn Nedergaard Nielsen helt tilbage i 2007. Det fortsatte så til sommeren 2011, hvor han blev varetægtsfængslet første gang.