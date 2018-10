Rumænsk trækker fra uheld er stadig forsvundet

Den efterlyste trækker skulle have rumænske nummerplader og en blå hænger med DSV på siden. Det er uklart, hvor hængeren er indregistreret.

HADERSLEV: Det er endnu ikke lykkedes at finde den trækker med en blå hænger, som tilsyneladende påkørte den tankvogn, der mandag morgen væltede på motorvejen ved Haderslev Syd.

Skadet hænger

Det var hængeren, der ramte tankvognen. Trækkeren med hængeren var da næsten færdig med at overhale. Ved sammenstødet kom tankvognen i slinger og væltede ud over autoværnet i midterrabatten.

- Hvis man bemærker sådan en hænger med skader, vil vi også gerne høre om det. Vi er ikke interesseret i at høre om alle blå DSV hængere i Europa.

Der blev ikke fundet rester af sådan en hænger på uheldsstedet.

- Det var lidt svært at lave en gerningsstedsundersøgelse, for det var et fareområde og det hele blev spæret af, vi var lidt dårligt stillede fra starten.

Tankvognen blev først hævet igen sidst på eftermiddagen. Skaderne på den var omfattende. Det var en næsten ny tankvogn.

Trafikkegler har midlertidigt erstattet det ødelagte autoværn.