René sov på sofaen da bil kørte ind i hans hus

Tiset: Det var meningen, at det skulle være en afslappet weekend for René Khørsen i det hvide hus på Kongevej, hvor han var alene hjemme sammen med sin hund. Han havde slæbt dynen ind på sofaen fredag aften, tændt for tv'et og lagt sig godt til rette. Men lørdag morgen blev han vækket med et brag, da en bil kørte ind i hans hus og lavet et stort hul i væggen ud mod Kongevej.

- Min hund fór ind i soveværelset. Jeg var også ret forskrækket og skyndte mig ud af huset, siger René Khørsen.

Så stod han udenfor kun iført undertøj, da han mødte en nabo, der også havde hørt braget. Længere nede ad vejen holdt bilen, der, efter at have kørt ind i René Khørsen hus, også havde ramt et stort skilt. Sammen med naboen kontaktede René Khørsen politiet.

- Det er egentlig sjovt, for det er ikke ret lang tid siden, at jeg snakkede med en ven om, at der sker mange ulykker her. Jeg troede dog ikke, at mit hus ville være det næste, siger han.