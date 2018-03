Ny formand for Haderslev Lærerkreds: Jeg kommer til at savne at undervise

Haderslev Lærerkreds valgte fredag den 9. marts Lars Pedersen som ny formand. Selvom han kommer til at savne sine elever, så glæder han sig til at knokle løs med de mange nye opgaver.

Haderslev: - Den største hurdle er, at jeg ikke længere skal undervise, for det kommer jeg virkelig til at savne, siger Lars Pedersen.

1. april bytter den 60-årige lærer nemlig klasselokaler og musikinstrumenter ud med et skrivebord, når han overtager formandsposten i Haderslev Lærerkreds, hvor han i en årrække har været næstformand. Udover kredsarbejdet har han de sidste 20 år undervist eleverne på Gram Skole i musik og religion. Det bliver en formand med musik i blodet, der kommer til at stå i spidsen for kredsens 500 medlemmer.

Lars Pedersen fik sin første guitar i konfirmationsgave, og siden da har musik fyldt en stor del både på arbejdet og i privaten. Han har tidligere spillet i band, men foretrække i dag at synge i kor. Siden starten har han med undtagelse af en kort pause sunget i Vor Frue Cantori.

Udover musikken så har Lars Petersen altid være glad for at tilegne sig viden, hvilket var en af grundene til, at han valgte at uddanne sig til lærer. Han tror dog også, at det var en god portion stædighed inde i ham selv, der var med til at træffe karrierebeslutningen.

- Jeg synes, at jeg var en fuldstændig fremragende elev, men det var nok ikke alle mine lærere, der var enige med mig. Jeg kunne godt lide at diskutere, og det gjorde man ikke så meget dengang. Så jeg ville vise, at jeg kunne gøre det bedre end dem, siger Lars Pedersen.

Om han har nået sit mål, må være op til eleverne at bedømme. Flere af dem har sagt, at de kommer til at savne ham, når han forlader Gram Skole for at blive formand på fuld tid.