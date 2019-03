Mere tog: Hele det gamle Skrydstrupspor bliver genåbnet

Økonomiudvalget vil have mere togdrift i Vojens-området. Der etableres et overkørselsanlæg ved Vojensvej, og spor skal gå helt ud til flyvestationen.

Et borgerligt flertal i udvalget besluttede på det seneste møde derfor at etablere det nødvendige overkørselsanlæg ved Vojensvej og finansiere projektet med 350.000 kroner fra kommunekassen. Mindretallet - bestående af Socialdemokratiet og Enhedslisten - ville finansiere anlægget med midler fra økonomiudvalgets særlige udviklingspulje.

Skrydstrup: Haderslev Kommune vil genåbne hele Skrydstrupsporet nord for Metalparken i Vojens by og helt ud til flyvestationen vest for Vojensvej.

Haderslev Kommune har indgået en aftale med et privat firma om drift og vedligeholdelse af det genåbnede spor. Kommunen indfører en såkaldt infrastrukturafgift på en krone pr ton gods, der transporteres på det kommunale spor. Det vurderes, at de cirka 100.000 kroner vil være nok til at at dække udgifterne til drift og vedligeholdelse samt investeringer på sporet. Prisen er fremkommet på baggrund af dialog med aktører på markedet.

Valgmulighed

Der har tidligere været en jernbaneoverskæring over Vojensvej, men for at minimere vedligeholdelsesudgifterne blev den for år tilbage, da banedriften på Skrystrupsporet ophørte, fjernet. Med Cembrits indtog i Vojens kører der igen tog på sporet øst for Vojensvej. Af sikkerhedsmæssige årsager har Banedanmark derfor krævet, at der enten bliver etableret en sporstopper eller lavet et overkørselsanlæg:

- Men det vil være dumt at lave en sporstopper. Nu kan vi få tog ud forbi Davidsen, Dansk Affald og til flyvestationen, og måske kan vi derved få mere gods på tog og flytte vogntog fra vejbane til togbane, siger H. P. Geil.

En forudsætning for, at Cembrit valgte at slå sig ned i Vojens, var adgangen til togspor. I den forbindelse er en 800 meter lang strækning på Skrydstrupsporet fra den jyske længdebane blevet genetableret øst for Vojensvej. Cembrit kan dermed transportere sine produkter fra fabrikkerne i det østlige Europa direkte til lageret i det tidligere Gram-kompleks ved Metalparken.