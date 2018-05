Kunsthal med ambitioner rykker ind i nedlagt bogtrykkeri

Haderslev: Et nyt og anderledes initiativ sparker nu liv i de gamle bygninger på Gravene i Haderslev, hvor Winds Bogtrykkeri tidligere holdt til.

En hjemvendt haderslever, kulturiværksætter Marie Dufresne, har sagt sit job op som museumsinspektør på Vejle Museerne fra 18. maj for i stedet at kaste sig over et nyt kulturprojekt i den gamle trykkerihal.

Der er foreløbig etableret en selvejende fond, Kunsthal6100, som skal søge støtte og betale driften af kulturprojektet. Det er tredje generation i bogtrykker-familien Wind, Jacob Wind, som ejer bygningerne og har stillet dem til rådighed for projektet.

- Den første udstilling skal være på plads i september næste år. Vi kalder det en arbejdende kunsthal, hvor der vil være kunst, som man måske ikke lige er vante til i Haderslev, forklarer Marie Dufresne.

Det bliver altså næppe olie på lærred, men snarere moderne kunstinstallationer, der inddrager gæsterne, musik med fokus på tekster.

Udstillingerne og musikken kommer til at kredse om sprog og identitet. Det bliver filosofiske spørgsmål som hvem er jeg, hvad er Danmark, hvad er vi i verden osv. som bliver taget op. Programmet for en lang række kunstnere og arrangementer i hallen ligger allerede klar.

Og Marie Dufresne glæder sig.

- Det har hidtil været en superfed oplevelse at vende hjem til Haderslev. Jeg har kun mødt åbne arme alle steder. Og byen har for mig at se en perfekt størrelse til det her projekt. Hverken for stor eller for lille. Og stedet er perfekt lige her ved Gravene. Så håber jeg bare at så mange som muligt vil bidrage til at støtte det, siger Marie Dufresne.

Som ung var Marie Dufresne også med i Slotsgade 25 og aktivitetshuset. Mens hun studerede, åbnede hun galleri Beaver Projects på Amager, som hun drev fra 2006-2012. Siden blev hun museusminspektør på Nikolaj Kunsthal i København før hun vendte hjem til Jylland.