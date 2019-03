Kofod: Sædelighedsforbrydere skal kemisk kastreres

Sagen om den flere gange pædofilidømte serievoldtægtsmand Thor Bjørn Nielsen, som har skiftet navn og begået nye overgreb efter sin løsladelse, får nu retspolitiske konsekvenser.

- Den slags mennesker skal underkastes medicinsk behandling som medicinsk kastration, så man simpelthen tager lysten fra dem, så de forhindres i at skade nye ofre, siger Dansk Folkepartis retsordfører Peter Kofod.

Thor Bjørn Nielsen blev i fredags idømt forvaring. Han havde indtil 2017 afsonet en fængselsdom på seks år for pædofili og voldtægt.

- Jeg så gerne, at overfor folk, som er dømt for pædofili - de værste forbrydelser man overhovedet kan begå - at man bruger det her redskab i nogen sager.

I dag kan seksualforbrydere blive medicinsk kastreret, men det er frivilligt. I øjeblikket er der en undersøgelse i gang på området.

- Man er ved at forske i det, for vi skal vide, hvad effekterne helt præcist er. Men jeg så gerne, at det er noget, man kan dømmes til. Derfor har vi fået lagt ind i aftalen om Kriminalforsorgen, at der er sat penge sat af til at blive kogere på det her emne.

Peter Kofod håber på, at problematikken kan nå at blive taget op i forligskredsen inden folketingsvalget.