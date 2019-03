GRAM: Ikke færre end 48 sportsheste er lige nu under hammeren på en netauktion i kølvandet på konkursen på Stutteri Jens Kvist, som ligger i Gram. Stutteriet blev taget under konkursbehandling ved Skifteretten i Sønderborg den 22. februar.

Netauktionen løber frem til søndag den 24. marts klokken 20. Dagen inden er der åbent hus på adressen i Gram, hvor hesteinteresserede kan komme ud og tjekke hestene, inden de byder.

Finn Campen, indehaver af Campen Auktioner, som forestår auktionen, lægger i en pressemeddelelse meget lidt skjul på, at det er et helt unikt katalog at få lov at sælge idet, der er tale om Danmarks største netauktion over sportsheste, hvilket dækker over dressur-, spring- og military heste.

- At få sådan en kollektion på netauktion til absolut bortsalg er helt fantastisk og sjældent. Vi er stolte af at få muligheden, og vi forventer stor opmærksomhed omkring auktionen og et stort rykind af kunder fra ind- og udland på eftersynsdagene. Det er sjældent, at der udbydes så mange gode heste på en netauktion, lyder det fra Finn Campen, der uddyber:

- Det er en enestående kollektion af sportsheste, opdrættet i rolige og landlige omgivelser, hvor lys, luft, korrekt fodring og håndtering er blevet prioriteret højt. Det er topheste, og for hestefolket er der rig mulighed for at lave en rigtig god investering.