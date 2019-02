Jernbanebro påkøres igen og igen

SOMMERSTED: I efteråret blev Haderslev Kommune gjort opmærksom på, at jernbanebroen over Storegade igen og igen bliver påkørt. Derfor aftalte kommunen og Banedanmark, der ejer broen, at der skulle gøres noget mere for at forebygge påkørsler af den lave bro. Der er en frihøjde på kun 2,5 meter.

Så der blev monteret nogle lange rød-hvide refleksbånd. Men tirsdag i sidste uge var den gal igen. En varevogn kilede sig fast under broen og måtte trækkes fri.

- Jeg har behov for at komme ud og se, hvordan ser det ud derude, om det lever op til reglerne, og det er det, vi har bestilt. Vi har snakket om at lave et trin 2, hvis det ikke virker, og det er der noget, der tyder på, at det ikke gør. Jeg skal lige sikre mig, at de er sat op, som vi vil have dem. Det tyder på, at folk ikke kan se dem; så giver de jo ikke nogen effekt. Det er i hvert fald ret træls, at det bliver ved med at ske, sagde Christina Andersen mandag.

Hun er afdelingsleder i kommunens afdeling for planlægning og trafik. Kommunens folk tog ud for at se på problemet allerede mandag eftermiddag.