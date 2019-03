GRAM: Det gik over alt forventning søndag aften, da buddene væltede ind hos Campen Auktioner, der stod for salget af 46 heste fra konkursboet Stutteri Jens Kvist.

- Det er helt fantastisk. Det er den bedste hesteauktion, vi nogensinde har haft, konstaterer auktionarius Finn Campen.

Han er hyret til at forestå auktionen af Kammeradvokaten, der står for at behandle konkursboet. Så han vil ikke oplyse det endelige beløb, som auktionen indbragte. Men han afslører, at fra han tjekkede beløbene søndag middag til auktionen sluttede klokken 21.01, steg beløbet med over én million kroner.

- Der var budkrig i en hel time. Auktionen sluttede egentlig klokken 20. Men det blev udskudt med to minutter, hver gang nogen bød, forklarer han.

På netauktionen kunne man lørdag formiddag se, at der var afgivet bud for sammenlagt 877.000 kroner. Det vil sige, at det samlede beløb endte på omkring to millioner kroner. Oveni kommer så salær og moms.

Kammeradvokaten er ikke vendt tilbage med en bekræftelse på beløbet.