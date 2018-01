Her går det godt: Landsby-købmand vil udvide for 6 mio. kroner

Hoptrup: Hvis nogen går og tror, at alle købmænd i små byer er ved at lukke, så tager det fejl. Hos Spar i Hoptrup er der sådan en trafik af kunder, at købmand Morten Lang nu er langt inde i planerne om at udvide og totalrenovere butikken for seks millioner kroner. Han har hyret arkitekt for 85.000 kroner, og han håber, at få de sidste detaljer på plads inden længe.

- Selv i sommer, hvor vi havde færre turister i sommerhusene på grund af det dårlige vejr, opnåede vi en vækst på to procent. Året før var væksten på fem procent. Jeg ved godt, at der er mange små købmænd, der har det rigtig svært, men det gælder ikke her, siger Morten Lang.

Da avisen møder købmanden i butikken starter Morten Lang faktisk med at advare om, at vi ikke får historien om den lukningstruede købmand med hjem.

- Jeg kan kun sige, at det går rigtig godt. Det har først og fremmest noget at gøre med butikkens beliggenhed. Ud over Hoptrup har vi et stort opland, hvor der også er masser af sommerhuse. Desuden har vi en vej igennem, som også giver godt med handel fra dem, der kommer forbi, siger Morten Lang.

Han og hans kone, Lone, overtog butikken i 2002, da butikken var en gammeldags købmand. Herfra er det gået stille og roligt frem med fire udvidelser, og nu på vej mod en udvidelse nummer fem. Planen for femte udvidelse er en totalt renovering af butikken og nyt inventar samt en udvidelse af butiksarealet, så den får 300 kvadratmeter mere oveni. Dertil 200 kvadratmeter ekstra varelager. Dermed vil butikken have en størrelse, der gør, at den kan kaldes et supermarked. Omsætningen ligger på den gode side af de 20 millioner kroner.

- Købmandsskab handler også om at investere. Som butikken er nu, er den for trang. Vi skal have lukket den op og have mere luft mellem hylderne. Det vil helt sikkert gøre mere for det totale indtryk, siger Morten Lang.

Morten Lang driver også Spar Starup sammen med sin kone. De har dog delt opgaverne op, så Lone tager sig af Starup og Morten af Hoptrup. Parret bor i Hoptrup.

Morten Lang kunne godt ønske sig mere lokal opbakning, men han er heller ikke romantiker:

- Der er sket meget med landsbykulturen, siden vi startede i 2002. Vi har fået sociale medier, smarttelefoner og børn og unge sidder hjemme ved computeren. Det har gjort, at vi føler mindre fællesskab med de andre i landsbyen. Jeg mener, at landsbykulturen, som vi kendte den, er død. Folk i landsbyer er ikke anderledes en folk i storbyer. Det er blevet sværere at få folk til at stille op til foreningsarbejde, og man handler, hvor det er bekvemt og billigt. Man handler ikke lokalt for at støtte en landsbykøbmand, lyder den nøgterne analyse fra Morten Lang.

Derfor er Hoptrup-købmanden også meget bevidst om, at priserne og butikkens udseende er vigtig. Konkurrencen er fri.

- Jeg ved ikke, om man nogensinde får overbevist folk om det, men priserne er altså de samme stort set alle steder. Hvis de har billigere chips i Netto, så har de bare fjernet 50 gram fra poserne. Men folk tror, at det er billigere, fordi det er en hel pose. Folk bliver snydt, siger Morten Lang, der opfordrer folk til at se på kilo- og literpriser i stedet.

Men det at være den lokale købmand forpligter også. Morten lang bruger tid i lokalråd og stiller op med frugt og grønt til arrangementer i den lille by. Det hører med til livet i en landsby, mener han.

- Og så vil jeg da godt nævne i stilfærdighed, at vi som lokale købmænd betaler vores skat i Haderslev Kommune. Hvis du går i Lidl, så betaler du nok til en adresse på Bahamas, siger han.

Snart indfører han og Lone Lang elektroniske prisskilte i Starup. Herefter kommer turen til Hoptrup.

- Det koster en halv million kroner i hver butik, men vi kan bare ikke tåle, at kunderne finder fejl på prisskiltningen. Der har været for mange fejl i Starup, og det tager vi nu konsekvensen af, siger Morten Lang.

Spar Starup har en højere omsætning end i Hoptrup. Men Morten Lang kan endnu ikke sige, hvor meget, da det ikke er længe siden, at Kiwi lukkede, og parret overtog butikken.