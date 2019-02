Haderslev tillader fortsat helt unge at gå på værtshus

Dermed fastholder Haderslev Kommune sin nuværende bevillingsstrategi og restaurationsplan, som er stødt på stærk kritik fra de omkringliggende kommuner og politiet, da mange unge udefra benytter muligheden for at gå i byen i Haderslev - og dermed komme i et miljø, hvor der bliver udskænket alkohol.

Unge under 16 år kan fortsat indtil midnat få lov til at gå på værtshus og diskotek i Haderslev, hvis de er i selskab med en myndig. Og unge over 16 år må også gerne efter midnat fortsat være på restaurationer, hvor alkohol er det bærende element. Det besluttede et stærkt splittet byråd i Haderslev med stemmerne 19 for og 11 imod tirsdag aften efter en timelang og stærkt følelsesladet debat.

Bevillingsstrategi og restaurationsplan 2014-2017 har været i høring og til evaluering i de relevante råd og fagudvalg. Her har det ført til voldsom debat, hvorvidt der skulle indføres et forbud mod at lade de helt unge komme på værtshuse og diskoteker, hvor der er udskænkning. Den generelle holdning har været, at den nuværende plan skulle bibeholdes. Dog har udvalget for sundhed og forebyggelse og rådet for socialt udsatte ment, at Haderslev skulle tilslutte sig den fælles restaurationsplan.De øvrige kommuner i politikredsen følger ens regler, og Haderslev afviger som den eneste.

- Loven er entydig, der må ikke udskænkes alkohol til unge under 18 år, sagde Svend Brandt, der ønskede at fastholde den strategi, som byrådet for fire år siden vedtog efter opfordring fra de unge selv.

- Vi skal understøtte det gode ungdomsliv og støtte op om de unge og deres gode liv. Al forskning siger, at jo senere, man starter med alkohol jo bedre, lød det fra Bo Morthorst Rasmussen, der plæderede for et nej.

De to store partier Venstre og Socialdemokratiet var begge splittede i spørgsmålet. Venstres Inga Lykke og Thomas Fredsted stemte således mod deres gruppe, der mente, at den nuværende ordning skulle fastholdes, mens Kim Kabelka, Søren Rishøj Jakobsen og Bent Vedsted Rønne fra Socialdemokratiet på den anden side stemte imod resten af deres gruppe, som ønskede, at Haderslev Kommune tilsluttede sig Aabenraa, Sønderborg, Tønder, Fanø, Varde og Vejen, der har fælles regler - og hvor det med enkelte undtagelser ikke er tilladt for unge under 16 år at opholde sig på værtshuse og diskoteker med udskænkning.

Personlige erfaringer og tanker om alkohol kom også frem. Inga Lykke (V) pegede på, at vi har en alkoholkultur i Danmark, som unge fra udlandet ikke forstår. Børge Koch (R), der er formand for udvalget for sundhed og forebyggelse forklarede, at alle undersøgelser viser, at alkoholforbrug kan være risikobetonet og fører til ubeskyttet sex og alkoholforgiftning. Lone Ravn (S) fulgte samme spor, mens Signe Knappe (V) pegede på, at alkohol er et forældreansvar, ikke et samfundsansvar.

Dydsmønstre?

- Enten er I enormt glemsomme eller nogle dydsmønstre, ellers kan jeg ikke forstå, at I kan være så moralske. Jeg var 13 år, da jeg første gang stiftede bekendtskab med alkohol i et krat til et halbal, og jeg synes ikke, det er fair, at ville lave restriktioner, når de unge selv siger, at de har brug for at være der, sagde Malene Ravn Neumann (LA).

Thomas Fredsted (V), der er gadeplansmedarbejder i Tønder Kommune og tidligere har arbejdet som politibetjent, forklarer, at de unge passer godt på sig selv:

- Men her taler vi om, at 16-årige piger befinder sig på steder, hvor der kommer 40-årige mænd. Jeg er modstander. Desuden dur det ikke, at beværtninger sender ambassadører ud for at lokke unge til. Det sker, sagde Thomas Fredsted blandt andet.