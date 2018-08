Marstrup: Rasmus Byriel Iversen fra Marstrup er én ud af seks ryttere på det danske landshold i landevejscykling, som skal hjælpe prof-rytter og forsvarende mester, Mads Petersen, frem til en samlet sejr i PostNord Danmark Rundt, der er startet i Viborg onsdag.

Rasmus er med andre ord det lokale cykelhåb, som man skal holde ekstra godt øje med, hvis man følger med i cykling og holder særligt af talenterne fra Haderslev-området.

Rasmus' forældre, Hans Christian og Gitte Iversen, var onsdag i bil på vej til Viborg for at følge deres søn. Rasmus bor til daglig i Italien og cykler for det italienske hold Team General Store Bottoli.

- Ja, vi har ferie, så vi skal da følge ham og holdet rundt i Danmark. Det er stort, at han er med her, siger Gitte Iversen fra en mobilforbindelse i bilen.

Selv om Rasmus er med som hjælperytter for kaptajnerne Mads Pedersen og Christopher Juul Jensen, så er det en stor ære at blive udvalgt til landet blandt blot seks ryttere.

- Det er stort for Rasmus. Helt sikkert, siger Hans Christian Iversen.

Rasmus Byriel Iversens opgave er primært at træde en masse watt i vinden for kaptajnerne, så holdkaptajnerne så vidt muligt kan spare benene til de sidste kilometer. Rasmus er netop kendt som en kraftfuld rytter, der også kører en stærk enkeltstart.

Men etapevinder bliver han nok ikke, da hans opgave er at hjælpe.

Hans Christian fortæller, at Rasmus også var med i ungdommens Giro d'Italia, men at det lange etapeløb var hårdt for det 21-årige cykeltalent.

Rasmus Byriel har ellers haft en fantastisk forårssæson i Italien, hvor han har har vundet mere end syv løb.

Torsdag køres den store Kongeetape fra Viborg til Vejle med over 1700 højdemeter.

- Jeg tror, at vi lader andre om at skrive på asfalten, men vi skal helt sikkert forsøge at finde en plads på Kiddesvej, siger Hans Christian Iversen.

Kiddesvej i Vejle er én af landets stejleste veje, og stiger med over 20 procent. Gaden skal passeres to gange inden opløbsstrækningen.

Alle etaper vises direkte på DR1.