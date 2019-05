Erhvervs-,-marketingsmand og iværksætter Michael Møller ved godt, at han har kanter, men det gør ham ikke noget. For det er en omkostning ved at involvere sig. Torsdag blev han 50 år.

Haderslev: Michael Møller er kendt for at have sine meninger om mange ting. Men da han nåede fejringen af hans egen 50-års fødselsdag blev der lidt stille.

- Jeg vidste faktisk ikke helt, hvad jeg skulle stille op med det. Det er for mig at se i virkeligheden ikke det helt store at fejre. Jeg havde egentlig ikke lyst. Omvendt skal man jo være glad for, at man her, funderer Michael Møller.

Vi møder ham dagen efter, han fyldte 50. Selv om dagen blev fejret stille og roligt med familien og en fridag, beordret at Michaels hustru, så var der alligevel ikke så stille.

- Jeg blev faktisk rigtig glad for, at så mange ringede eller skrev til mig og sent på dagen kom en flok venner uanmeldt forbi, som ikke ville finde sig i at skulle vente på en invitation. Det var helt i orden og utrolig dejligt. Jeg havde en dejlig dag, siger Michael Møller.

Han har i årtier beskæftiget sig med marketing, i dag med sit firma, AdWise. Her er han vant til at rådgive andre om at finde meningen og retningen med en virksomhed. Hvis man som virksomhed kender sin mission og retning, så er markedsføring både bedre, lettere og billigere, men det kræver ofte en fødselshjælper som Michael at nå frem til en virksomheds identitet og selvforståelse.

Men når det kommer til missionen for livet efter 50 for Michael Møller selv, bliver der lige nu grublet en del. Børnene på henholdsvis 16 og 18 år kan stort set klare sig selv, så Michael Møller tænker en del over, hvad det hele går ud på nu...

- Skal man arbejde mere på karriere, skal jeg arbejde mere for iværksætteri, skal min kone og jeg fyre det hele af, inden vi skal herfra eller skal vi spare op til vores børn. Jeg tænker faktisk en del over alt det lige nu, siger Michael Møller.

Han får opbakning fra intervieweren fra denne avis, der også lige er fyldt 50, og interviewet bliver mere end samtale om at fylde 50 end et interview. Men man føler sig i godt selskab med Michael, så det går jo nok.