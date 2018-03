Forsvaret imødekommer bekymrede naboer og rykker F-35-kompleks længere væk fra Skrydstrup by

Der blev i november holdt et stormøde med orientering om F-35, der fik deltagelse af 500 naboer inde på Fighter Wing Skrydstrup.På mødet, hvor forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) deltog, blev det kritiseret, at mødet blev holdt bag flyvestationens port. Torsdagens møde var derfor rykket til Vojens Hallerne. Det er kredsen bag Forsvarsforliget, der torsdag i sidste uge blev enige om at flytte F-35-komplekset, der fordyrer anlæggelsen og klargøringen af fighter Wing Skrydstrup med 260 millioner kroner. Forligskredsen består af alle partier undtagen Enhedslisten, SF og Alternative.

Beregninger mangler

Støjen fra flyene, når de er i luften, er endnu ikke løst. Der mangler fortsat en hel del beregninger, der vil blive gennemført i løbet af 2018. Forsvarsministeriet arbejder på højtryk på at få et F-35 til Skrydstrup og op i luften, så støjen fra flyet kan måles lokalt.

For at skabe mere åbenhed er der taget fire nye initiativer, der skal forbedre informationsniveauet om støjen fra kampflyene. Der arbejdes blandt andet på at etablere et automatisk system, der måler støjen fra både de nuværende F-16 og de kommende F-35-kam. Målingerne vil blive offentliggjort på en hjemmeside. Desuden vil der i forbindelse med Fighter Wing Skrydstrups hjemmeside blive fortalt om miljøaktiviteter, lige som der her vil blive mulighed for at klage. I fremtiden kommer Fighter Wing Skrydstrup desuden til at holde nabomøder, hvor flyvestationen vil invitere ind og fortælle om, hvad der sker af flyaktiviteter.

Endelig vil der den 7. juni i år igen blive inviteret til borgermøde om de nye kampfly.