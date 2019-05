Ejere, lugtgener og kørsel: Det ved vi om biogasanlægget

JydskeVestkysten har på baggrund af informationer fra Naturbiogas Sode og dagordenen for det kommende byrådsmøde samlet et overblik over biogasanlægget.

Ifølge Jesper Bram ejer Bram I/S 20 procent af selskabet, mens Carsten Lund Thomsens Akset A/S og Jon Malthe-Bruuns MB Maskinholding ApS' ejerandel hver er på 40 procent.

4) Hvad med kørsel?

Miljøvurderingen af anlægget vurderer, at der vil komme mere trafik på vejene til anlægget, men at der vil laves foranstaltninger, som gør, at trafikken kan afvikles uden væsentlige gener for naboer.

Bram I/S vil selv levere gylle fra 15 adresser på Næsset, og der er indgået forhåndsaftaler med 14 lokale landmænd om at levere til anlægget. Som udgangspunkt vil der ikke blive hentet gylle nord for fjorden.

Biogasanlægget har lavet beregninger, der forestiller det værst tænkelige scenarie. Disse viser, at der på en enkelt gennemsnitsdag kan være op til 36 transporter, der kører til og fra anlægget. I spidsbelastningerne, som svarer til cirka 40 dage om året, vil der være op til 71 transporter om dagen.

Der bliver ikke transport gennem Starup eller Haderslev by.

Der etableres desuden en svingbane ved indkørslen til Hejsager Næsvej, som vil blive betalt af Naturbiogas Sode.