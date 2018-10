Dødsulykke på motorvej: Den døde er identificeret

En ulykke på den sønderjyske motorvej kostede en dansk mand livet mandag eftermiddag. De pårørende er blevet underrettet for kort tid siden.

En af lastbilerne kørte med slagteriaffald, som flød ud over motorvejen. Foto: Syd- og Sønderjyllands Politi

Vagtchefen formodede, at kødannelsen skete i forbindelse med en ulykke fra mandag morgen, som involverede en tankvogn. Her var motorvejen spærret i begge retninger ved Haderslev Syd indtil sidst på eftermiddagen mandag.

Oprydningsarbejdet slutter ved midnat

En af de involverede lastbiler kørte med slagteriaffald, som derfor har ligget spredt på vejene.

- Vores bud er, at vi fortsætter med at gøre rent og rydde op på ulykkesstedet indtil midnat, siger Nikolaj Hølmkjær og forklarer, at det blandt andet er døde kyllinger, som flyder på vejene.

Et enkelt spor i nordgående retning er åben, men i sydgående retning er vejen spærret. Motorvejen forventes at være åbne igen ved midnat.