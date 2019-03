Brandmænd har knoklet hele natten: Der efterslukkes stadig i stor brand

VOJENS: Brandfolk fra flere værn har arbejdet hele natten med at slukke branden i et stort affaldsoplag på Stydingvej 2 ved Ringtved nord for Vojens. I øjeblikket efterslukkes der stadig.

- Lige nu er vi ved at flytte en affaldsbunke og slukke imens, fortæller indsatsleder Jesper Damm.

Branden er på et nedlagt landbrud, der nu huser nedbrydningsfirmaet Damms Nedrivning ApS. Det er affald med byggematerialer, der brænder.

Firmanavnet og indsatslederen har intet med hinanden at gøre, udover at han altså har ansvaret for slukningen.

Brandslukningen begyndte klokken 20.50 med deltagelse af Falck Vojens, de frivillige brandværn fra Sommersted, Moltrup og Gram samt tankvogne fra Beredskabsstyrelsen, der kørte i pendulfart hele natten.

Tre autosprøjter og seks tankvogne var indsat.

Det er en 1500 kvadratmeter stor hal, hvor der sorteres byggeaffald, som er brændt. Cirka halvdelen af tagpladerne er brændt væk. Der er intet officielt oplyst om den mulige brandårsag.