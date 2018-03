Blev kun 48 år: Hans har givet kaffen for sidste gang

HADERSLEV: Der er i Haderslev Kommune ikke langt mellem kaffeautomaterne fra Hans Lydiksens virksomhed Cafax Sydjylland. Til gengæld er der langt mellem de foreninger, der måtte gå forgæves, når de bad indehaver Hans Lydiksen om hjælp til kaffen ved et eller andet givent arrangement. For eksempel har juleindsamlingen Hjertegaven i årevis nydt godt af Hans Lydiksens gavmildhed, hvilket har været med til at sikre kaffen under Hjertegavens årlige auktioner. Lige så kunne Stafet for Livet i Damparken hvert år være sikker på Hans' støtte.

- Det var vigtigt for Hans (Lydiksen, red.) at hjælpe, hvor han kunne. Det var naturligt for ham, fortæller hans hustru 46-årige Anna Lydiksen, der nu er blevet enke. For nylig døde Hans Lydiksen af den kræft, han blev diagnosticeret med i juni 2016. Han blev kun 48 år gammel og efterlader sig Anna og deres søn Jacob på 15 år. For dem er tabet naturligvis stort og alt er stadig nyt.

- Nu er de sidste kørt hjem og her er blevet helt stille. Så nu skal jeg til at finde ud af, hvad jeg skal gøre med mig selv, siger Anna Lydiksen, der for få dage siden, måtte tage afsked med Hans i Starup Kirke, hvor han fik en smuk og mindeværdig bisættelse. Også her ønskede Hans at gøre en forskel, og havde derfor bedt om at man indbetalte et beløb til Kræftens Bekæmpelse i stedet for at købe blomster. Den opfordring, var der mange, der fulgte, hvilket glæder Anna midt i sorgen.