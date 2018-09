BMW kørte 230 km/t og overhalede en civil politibil

HADERSLEV: Det bliver rigtig dyrt for en 26-årig mand fra Randers, at han valgte at køre ræs på motorvejen søndag morgen. Han var muligvis på vej hjem i en BMW X70 personbil, da han ud for Vojens frakørslen kom drønende med 230 km/t og på sin vej nordpå overhalede en civil politibil.

Betjenten valgte at optage forfølgelsen, og det lykkedes at indhente og få standset den fartgale mand. Det lykkedes klokken 07.13.

Det viste sig, at manden i forvejen havde fået inddraget sit kørekort. Nu venter der ham et ubetinget frakendelse samt en ret stor bøde. Alene for hastighedsovertrædelsen bliver det 4500 kroner for den almindelige overskridelse med 100 km/t. Oveni kommer 5500 kroner i højhastighedstillæg. Derudover skal han betale de pligtige 500 kroner til offerfonden. Så det bliver alene på 10.500 kroner. Oveni kommer bøden for at køre uden kørekort. Størrelsen på den afhænger af, om han har gjort det før. Første gang koster det 7000 kroner.