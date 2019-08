Avisen tog på en tur ud og kigge på bygninger i bymidten med arkitekt Harald Christensen fra Arkitekter Syd ApS i Haderslev.

HADERSLEV: - Kendetegnede for en god by er, at hver bygning har sin egen identitet i gadebilledet , siger Harald Christensen. Haderslev har mange flotte gamle bygninger, men når den lokale arkitekt tager sine kritiske briller på, så han godt savne lidt mere omtanke i den måde, som en del af af disse bygninger er blevet istandsat på. - At skrabe underetagen ud og sige: - Nu skal her være butik; det er ikke godt. Det er ikke dyre at tænke sig om, når man skal bygge en ny facade, siger Harald Christensen. I for eksempel Nørregade kan arkitekten pege på flere butiks-facader, der ødelægger helhedsindtrykket med nogle ellers flotte bygningsfacader Også blandt de nyere renoveringer, er der eksempler må manglende omtanke for helheden. - Se for eksempel den her bygning ( Nørregade 28), hvor der er en garnbutik. Der har man sat brune vinduer i. Facadepartierne skule selvfølgelig have været hvide, ligesom resten af vinduerne i ejendommen... og så kan man jo løbe skrigende bort, når man ser, hvordan det ser ud længere op ad i gaden, konstaterer Harald Christensen. Han har drevet arkitektfirma i Tønder i mere end 30 år. I fem år har firmaet også haft adresse i Haderslev, hvor tegnestuen har til huse i det nyrenoverede Naffet 2, som i dag ejes af den lokale ejendomsinvestor Palle Seide. Arkitekter Syd ApS har også et samarbejde med Palle Seide, der har istandsat en række ejendomme i byen med nye butiksfacader og lejligheder.

Ejendommen, der huser Ti'er Bar i Nørregade, er et eksempel på en vellykket facade, mener arkitekten. Foto: Dorthe Rasmussen

Nye butikker og projektudvikling Via sit netværk har Harald Christensen også været med til at trække nye butikskoncepter til Haderslev bymidte. Det gælder blandt andet Name It ( del af Bestseller), der rykker ind i det tidligere Fætter BR på Gravene. - Vi laver nye butiks- udviklingsprojekter i det meste af Sønderjylland fortæller Harald Christensen Han samarbejder også med erhvervsmæglerne fra Nordicals om forskellige projektudviklinger Når en ejendom skal sælges, er det ofte en fordel at have nogle ide-skitser, der kan illustrere mulighederne for investorerne med nogle prisoverslag og andet for en istandsættelse. Harald Christensen er blandt andet kommet med et skitse-oplæg i forbindelse med, at den historiske ejendom Torvet 8 Den forreste del af ejendommen, der vender ud mod Torvet er fredet. - Når man ser, hvordan ejendommen oprindeligt har set ud, så forstår man ikke, at man har kunnet få lov at lave underetagen, som den ser ud i dag, mener Harald Christensen. Det vigtigste for ham er, at man ikke begår de samme fejl igen, eller noget tilsvarende - Mange tror, at det er vildt dyrt at få en arkitekt indover. Indledende rådgivning med tilhørende idéoplæg laver vi uden beregning. Det ligger mig meget på sinde, at vi har en spændende by med flotte bygninger, som har et autentisk udtryk, siger Harald Christensen. Tegnestuen har også indledt et samarbejde med Mette Gejl Erlang, indehaver af Haderslevhus i Slotsgade, som han hjælper med at søge fondsmidler til en renovering af Haderslevhus' facade. Ejendommen har en fantastisk historie og værdi for bymidten. Det skal værdsættes På vores hjemmeside ugeavisen.dk/haderslev kan du under artiklen se flere billeder af nogle af de øjebæer, som arkitekten har udpeget i Haderslev.

- Hvorfor brune vinduer, når resten af vinduerne i ejendommen er hvide, spørger arkitekten.

Torvet 8 - før og nu. - Se, hvor flot den bygning har været engang, siger Harald Christensen. Han undrer sig over, at man har kunnet få lov at ændre underetagen så drastisk.

Arkitekten har været rundt i byen og tage billeder af facader, der skriger på i standsættelse. Her i Apotekergade er Go Fishing lukket i stueetagen, og lejemålet står nu tomt. Privatfoto: Harald Christensen

