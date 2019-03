17-årig forsøgte at true sig til mere børneporno

Mindreårig pige risikerede at få offentliggjort nøgenfotos. Hun blev kontaktet over Snapchat.

VOJENS: En 14-15-årig piges kontakt med en lokal 17-årig dreng over den sociale app Snapchat udviklede sig til, at hun sendte seks fotos af sig selv helt eller delvist afklædt.

Men det var ikke nok for den 17-årige. Han ville have flere. Han truede pigen med, at han ville lægge hendes fotos ud på Internettet, hvis han ikke fik flere nøgenbilleder.

Det gjorde hun dog ikke. Pigen betroede sig til en voksen, og den 17-årige blev meldt til politiet.

Han har nu fået en dom for besiddelse af børneporno samt for forsøg på ulovlig tvang. Han erkendte det hele, så det var ikke nødvendigt for pigen at vidne.

Det kostede ham en betinget dom på 30 dages fængsel. Hvis han begår noget strafbart i prøvetiden på et år, kan dommen dog blive gjort ubetinget.

Der er i strafferetlig henseende tale om børneporno, når de medvirkende er under 18 år. Børneporno inddeles i tre kategorier. Den mildeste omhandler fotos, af en helt eller delvist afklædt person, som blot poserer. De grovere kategorier omhandler seksuel aktivitet og vold.