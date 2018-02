Thynell siger farvel til SønderjyskE

SØNDERBORG: SønderjyskE har spillet det meste af indeværende sæson uden en lyskeskadet Mattias Thynell, så klubben har vænnet sig til den situation, der til sommer bliver permanent. Klubben skal klare sig uden sidste sæsons topscorer.

Svenskeren har benyttet en klausul i sin kontrakt, som betyder, at han kan forlade klubben til sommer, selv om kontrakten oprindelig løb for endnu en sæson.

- Jeg spiller min tredje sæson i SønderjyskE, hvor jeg trives. Sidste år takkede jeg nej til andre klubber og valgte SønderjyskE, da jeg ikke kunne skille mig fra menneskerne og klubben. I den seneste tid er ønsket om at prøve et nyt eventyr dog vokset mere og mere frem, siger Thynell i en pressemeddelelse.

I torsdags overværede han holdkammeraterne slå KIF Kolding København 30-29, og efterfølgende fortalte han til JV's udsendte, at han ikke spekulerede over fremtiden, fordi han kun tænkte på at vende tilbage på banen. Ifølge avisens oplysninger er der interesse for svenskeren fra den franske liga.

Cheftræner Kasper Christensen håber, han når at få gavn af Thynell inden sæsonens afslutning.

- Thynell har været et supergodt bekendtskab i SønderjyskE. Han er en positiv fyr, der både har været en vigtig spiller i omklædningsrummet samt en stor profil på banen. I år har vi i store dele af sæsonen savnet Thynell grundet hans skade, og vi håber, at han når at bidrage med sine kompetencer i den afsluttende del af sæsonen, siger træneren.