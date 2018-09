Spellerberg og Lars Jørgensen bag økonomisk krav mod KIF

- Nu har vi fået en begæring, og vi kender beløbet, og så må vi prøve at finde ud af i bestyrelsen, om vi har muligheder for at fremskaffe de penge inden, eller om det er et helt andet scenarie, der kommer på banen.

KOLDING: Det er nogle prominente navne, der via Håndbold Spiller Foreningen rejser et økonomisk krav, der i sidste ende kan medføre konkurs for håndboldklubben KIF.

Kan gå konkurs mandag

- Vi forstår godt kravet. Det er gammel løn, og vi anerkender kravet. Vi har prøvet et par gange at komme i dialog, en form for akkordering med de tidligere medarbejdere. Det er ikke lykkedes. Igen, det er højt respekterede mennesker og gode folk omkring KIF. Vi er dødærgerlige over, at vi sidder i denne situation. Det er kedeligt for alle parter. Men respekt for, at de gør det, de skal. Det ville alle have gjort, hvis det er skyldig løn.

Hvor er pengene fra det store beløb, der kom inden sommerferien?

- De er brugt til at betale det, der skulle til for, at klubben kunne køre videre. Det var gæld til det offentlige og andre ting, som var nødvendige at få betalt. Det er de brugt til. Ikke en krone til sjov eller andet. Kun det nødvendige og tilstrækkelige, og der er ikke flere penge tilbage af de 8,3 millioner. De er brugt på at sikre, at klubben kunne køre videre.

Har de nuværende spillere fået løn?

- Ja, de har fået løn.

Får de løn i slutningen af måneden?

- Det afhænger af, om vi kan lave en aftale med spillerforeningen, eller om vi må gå konkurs på mandag. Hvis vi går konkurs på baggrund af spillerforeningens krav, så får de jo ikke deres løn.

Og så har de ikke nogen arbejdsplads?

- Nej, det har de ikke.

KIF er indkaldt til Skifteretten i Kolding på mandag klokken 11, hvor en aftale skal være på plads, eller pengene skal være skaffet. Ellers går klubben konkurs.

Ifølge JydskeVestkystens oplysninger er der tale om et beløb på under en million kroner.