Karakterer: Danske fløje i den absolutte topklasse

Niklas Landin...10

Han åbnede utrolig stærkt og lukkede stort set helt af. Senere blev han lidt mere menneskelig, men absolut en meget fin kamp af førstemålmanden, der også sluttede meget stærkt.

Jannick Green...UB

Green var kun inde på to straffekast. Han fik svenskernes Jerry Tollbring til at ramme overliggeren på det ene forsøg. Godt at have ham i baghånden.

Magnus Landin...12

Hvor er der da bare krammer i den knægt. Utrolig stærk i begge ender af banen. Han er Danmarks nye stjerneskud. Det er der overhovedet ikke skyggen af tvivl om. En kamp på allerøverste hylde.

Casper U. Mortensen...UB

Han tilbragte hele kampen på bænken.

Nikolaj Markussen...7

Der er altså noget over det, når han stiger op på tredje sal og hugger bolden i mål. Absolut hæderlig præstation, og Markussen kunne faktisk godt have fortjent mere tid på banen.

Rasmus Lauge...7

Svenskerne havde stort fokus på Lauge, og derfor blev han holdt i rimelig kort snor, men han blomstrede dog op i anden halvleg. Og det var ikke uvæsentligt.

Anders Zachariassen...7

Han sled og slæbte. Det er Zachariassen altid garant for. Denne slutrunde har udviklet til at blive Zachariassens absolutte gennembrud på landsholdet.

Lasse Svan...12

Han er så gennemrutineret, og Svan ved lige nøjagtig, hvornår han skal gå fra fløjen, og hvornår han skal lade være. Fornøjelse at have sådan en spiller på holdet. Gad vide, om han egentlig lavede en eneste fejl i kampen?

Henrik Møllgaard...7

Han agerede udsmider inde i midterblokken, og Møllgaard gjorde det godt. Den defensive styrmand har en stor aktie i, at Danmark nu står i en VM-semifinale.

Mads Mensah...7

Nicolaj Jacobsens altmuligmand gik igen og løste sin opgave. Der var fejl og et par hasarderede afslutninger undervejs, men Mensah er bare vigtig. Det viste han også mod svenskerne.

Henrik Toft...7

Hvor var han glad, da han udlignede til 13-13 lige før pausefløjtet. Det sekund har han ventet på meget længe. Han fik også spilletid i de sidste 30 minutter, og Toft er en klar styrkelse af det danske landshold. Godt at have ham til rådighed på fredag i Hamborg.

Mikkel Hansen...7

Han sendte to projektiler i de svenske netmasker i første halvleg, men ellers spillede hele Danmarks Hansen frygtelige første 30 minutter. Uhørt mange fejl og dårlige beslutninger. Men Mikkel er noget helt særligt, og han rejste sig i anden halvleg.

Morten Olsen..UB

Dejligt at se ham på banen igen, selvom det kun blev til kort tid i denne omgang. Han er garant for hurtig boldomgang, og det er der ind i mellem brug for.

Johan Hansen...UB

Ingen spilletid til gfen xx

Nikolaj Øris...7

Han åbnede virkelig stærkt og scorede Danmarks tre første mål, men han havde det svært, da svenskerne efterfølgende ofrede ham mere opmærksomhed. Og så blev han bænket.

Simon Hald..UB

Meget begrænset spilletid til den store stregspiller. Det ser ud til, at Henrik Toft napper spilletiden fra nu af.