HÅNDBOLD: Det stod ret hurtigt klart, at KIF havde en ualmindelig sløj aften, da holdet mandag aften var på besøg i Helsinge og tabte 24-36. Jyderne førte udekampen mod Nordsjælland med 2-0. Herefter gik alt galt. Og assistenttræner Lars Rasmussen kunne også se fra bænken, at noget var riv-rav-ruskende galt.

- Første gang, jeg tænkte, "fløjt denne her kamp af", var efter 10 minutter af første halvleg, for der havde jeg en meget skidt fornemmelse af den måde, vi kom frem til tingene på i kampen. Den måde, vi præsterede og fightede på. Der havde jeg bare ikke en god fornemmelse, og der er ingen tvivl om, at det ikke må ske for KIF Kolding at tabe med 12 mål, siger Lars Rasmussen.

- Jeg vil sige det på den måde, at det er chokerende at se på, hvor meget vi falder sammen. Det har vi evalueret kort på. Spillerne har sagt lidt. Vi har sagt lidt. På en god måde, men stadig med at det her skal løses. Det hjælper ikke, at vi sætter os ned og begynder at vræle over, at vi har tabt. Vi har en kamp på lørdag, siger KIF-assistenttræneren med henvisning til lørdagens kamp mod Ribe-Esbjerg, der også har sine store problemer at slås med.

Og netop det med at slås, er noget af det, KIF vil være kendt for. Det var ikke til at se mod Nordsjælland, hvor holdet kapitulerede.

- Vi vil være det hold, hvor alle siger, at det kan godt være, de ikke bliver dansk mester i år, men vi møder et hold, der altid fighter og aldrig giver op.

- Det var nærmest pinligt til sidst. Det her er ikke DNA'et for KIF Kolding. Det, der gør allermest ondt, er at vi falder sammen. Hele holdet. Os alle sammen. Så hurtigt og så let. Vi kom tilbage på 16-11 ved pausen, og det er acceptabelt efter at have været bagud med otte, men otte minutter inde i anden halvleg står den 25-13. Det er en skandale, og det må ikke ske. Og der er eddermame noget at få evalueret på og arbejdet på inden for meget kort tid, fastslår Lars Rasmussen.