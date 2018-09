KIF-cheftræner: Jeg kæmper videre med oprejst pande

Tirsdag sidst på formiddagen kom det frem, at KIF-legenderne Lars Krogh Jeppesen og Anders Oechsler har opsagt deres stillinger i klubben.

Opsigelserne skyldes ene og alene Kolding-klubbens evindelige økonomiske problemer. Midt i al arbejdet med at slippe fri af fortidens økonomiske morads kan bestyrelsesformand Brian Stein dog glæde sig over, at han ikke også skal ud at finde en ny cheftræner.

Lars Frederiksen har nemlig ingen planer om at løbe skrigende bort.

- Nej, overhovedet ikke. De økonomiske problemer er skabt på et tidligere tidspunkt, men det økonomiske har jeg egentlig ingen kommentarer til overhovedet. Det kører Brian Stein suverænt, siger Lars Frederiksen.

- Og jeg har i øvrigt ikke noget tilgode. Jeg har fået, hvad jeg skal i løn.

Cheftræneren både håber og tro, at KIF Kolding igen kommer ovenpå.

- Vi er jo startet på en frisk, og det projekt tror jeg 100 procent på. Det gælder både i denne sæson og ud i fremtiden. Jeg håber da, at jeg får mulighed for at være træner i KIF Kolding mange år endnu, tilføjer Lars Frederiksen.

I sin aktive karriere spillede Lars Frederiksen i mange sæsoner i KIF Kolding og var med til at vinde medaljer på samlebånd.

- KIF har en stor plads i mit hjerte, og derfor arbejder vi videre. Jeg arbejder med det sportslige, og så arbejder andre gode mennesker med økonomien.

Lars Frederiksen kom tilbage til KIF i sommeren 2017. Inden da trænede han Team Esbjergs kvinder i seks år.