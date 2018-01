Troels Kløve forlader SønderjyskE

HADERSLEV: Midtbanespilleren Troels Kløve forlænger ikke den kontrakt, der udløber til sommer. Det meddeler SønderjyskE i en pressemeddelelse.

- Troels Kløve har netop fortalt os, at han ønsker at søge andre græsgange til sommer. Vi har gennem nogle måneder gjort flere forsøg på at lande en aftale, og vi er selvfølgelig kede af, at det ikke lykkedes. Det er en del af gamet, at vi skal sige farvel og tak for indsatsen til spillere, og vi må respektere, at han har valgt en anden løsning efter denne sæson, siger sportschef Hans Jørgen Haysen.

- Vi har virkelig prøvet at strække os så langt, som vi kunne. Det kom vi så ikke i mål med, og Troels Kløve giver den selvfølgelig fuld gas, som han plejer, mens han stadig spiller i den lyseblå trøje. Han er professionel og en spiller, som altid leverer en 100 procent dedikeret indsats, siger sportschefen.

Meddelelsen sætter yderligere gang i spekulationerne om et snarligt skifte. SønderjyskE holder desuden et vågent øje med Simon Kroons situation i FC Midtjylland.