Anders Egholm på plads i Varde IF: Ny trøje - nye udfordringer

Når en dør lukkes, åbner der sig et transfervindue.

Og med det muligheder for klubskifter.

I dette tilfælde et lokalt set ganske interessant et af slagsen. For 35-årige Anders Egholm, der har både EfB- og SønderjyskE-blod i årerne, skal teste sig selv af i en helt ny funktion som spillende assistenttræner i danmarksserieklubben Varde IF.

Indtil videre gælder aftalen et halvt år - Egholm skal lige kigge den nye tilværelse lidt an.

- Jeg havde andre tilbud og mulighed for at fortsætte med fodbold på fuld tid, men det er på tide at tage lidt mere hensyn til familien. Nu har min kone rendt efter mig og min karriere i mange år, nu er det tid til, at jeg giver noget den anden vej, siger Anders Egholm, der ved siden af de sportslige udfordringer i Varde IF, der bejler til oprykning til 2. division, sparker hul på en uddannelse som fysioterapeut om få dage.