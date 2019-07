Volkswagen i Ribe udvider med nyt bilmærke

Ribe: Der kommer et nyt bilmærke til Ribe, og det er Skoda, der fra 1. september vil blive en del af Volkswagen Ribe.

- Vi er af Skodafabrikanten blevet bedt om at udvide vores butik til også at sælge Skodaer. Der er blevet færre og færre forhandler i det sydjyske, så der er helt sikkert et marked for disse biler. Det er populære biler og en god og billigere pendant til Volkswagenmodeller, siger Torben Madsen, medejer af Volkswagen Ribe, der tilføjer, at Skodakunder allerede nu kan få deres bil serviceret på værkstedet.

I første omgang vil udstillingen hos Ribe Karosseri blive lavet lidt om, så der bliver plads til Skodamodellerne. Senere vil man bygge en helt ny bygning der, hvor Røde Kors butikken ligger i dag.

- Røde Kors flytter senest den 30. januar, og når det sker, vil vi rive bygningen ned og bygge en ny, hvor Skodasalget vil foregå fra, siger Torben Madsen, der regner med at kunne sælge 100 nye biler om året, ligesom han mener, det helt sikkert bliver et plus for både VW Ribe og Ribe som bilby.